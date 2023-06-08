İbraş Kauçuk, katma değeri artırmak için yatırım yapıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Otomotiv yedek parça sektöründe öncü bir şirket olarak kauçuk ve plastik sektörü için yüksek kaliteli ISO standartlarında ürünler geliştirme konusunda 43 yıllık deneyime sahip olan İbraş Kauçuk, sürdürülebilirlik tarafındaki süreçleri şirket misyonuyla paralel hale getirmeye odaklandı. Bugün itibari ile 16 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyet gösteren İbraş, 300’ü aşkın çalışana istihdam sağlarken yıllık 1200 ton üretim kapasitesi ile faaliyet gösteriyor. Güçlü sermaye yapısı ile yatırımlarına devam eden firma, Türkiye’de ihracat yapan ilk 1000 firma arasında yer almayı hedefliyor.

“Otomasyona yatırım yapıyoruz”

Otomotiv sektöründe bir değişim yaşandığını ve bunun üretim kısmında da kendisini çeşitli yeniliklerle gösterdiğini belirten İbraş Kauçuk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Baş, “Değişen otomobiller ile birlikte biz de ürün gamımızda yenilikler ve çeşitlilikler sunmak adına çalışmalar yürütmeye başladık. Bunun neticesinde de ürün gamımızda geliştirmeler yaşandı. Elektrikli araçların gelişimi devam ederken hidrojenli araçların gelişimini de yakından takip ediyoruz. Makine parkurumuzdaki bütün ekipmanların modernizasyonu ve teknolojik dönüşümünü sürdürüp verimliliğe katkı sağlarken otomasyon kısmında da yatırıma devam ediyoruz. Otomasyon yatırımları ile çalışanlarımızın daha ergonomik şartlarda çalışmasını, yüksek kaliteli ve verimli üretim kabiliyeti ile daha fazla insanımıza iş imkanı sunmak için bir araç olarak görüyoruz. Bizim en büyük amacımız hem istihdamı hem üretim hacmini hem de kullandığımız teknolojiyi yükselterek sunduğumuz katma değeri maksimum seviyeye çıkarmak” diye konuştu.

“Kapasitemiz 2,5 kat artacak”

Makine modernizasyonu ve ilave ekipmanların yanı sıra Bozüyük’te planladıkları tesisi için de çalışmaların devam ettiğini belirten Baş, “Yeni tesisimizde çalışmaların bu yılın ikinci yarısı itibarıyla ikinci faza geçmesini ve 2024’ün sonlarında devreye almayı planlıyoruz. Yeni tesis ile katma değer odaklı ürün çeşitliliğini artıracağız. Aynı zamanda yatay mimarinin avantajı ile bize sunacağı verimlilik neticesinde mevcut tesisimizin 2,5 katı kadar bize ilave kapasite sunacak. Oradaki makine yatırımımız da yine otomasyon odaklı olacak. 64 bin metrekarelik alan üzerine 28 bin metrekare kapalı alanlı bir tesis olacak. Çatıya GES kurarak, kendi enerjimizin yüzde 60’ını karşılayacak şekilde hizmet vereceğiz” dedi.

Üretimde daha fazla plastik ürüne yönelerek, yönlerini elektrikli araca çevirdiklerinden bahseden Mustafa Baş, Ar-Ge faaliyetleri ile ürün gamını da genişletmeye odaklandıklarını belirtirken “Bugün içten yanmalı araçlar için üretirken, soğutma grubu devam edecek; ancak plastik ağırlıklı hammadde kullanıp hafifletme çalışmaları yapacağız. Biz üretimi oldukça ihracat yapan bir firmayız. İhracat kilogram değerlerimiz de 11 dolar seviyesinde ve bunu daha da artırmanın gayesi içerisindeyiz” dedi.

“Sürdürülebilir üretime odaklandık”

Sürdürülebilir üretim konusunda da çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Mustafa Baş, “Sürdürülebilir, geri dönüştürülmüş ürünler konusunda ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Ar-Ge konusunda önemli bir yol kat ettik. TÜBİTAK ile birlikte bu konuda yaptığımız çalışmaların yanı sıra onaylanmış ve ürün gamımızda yer alan ürünlerimiz de mevcut. ‘İyi bir dünya için’ sloganıyla sosyal sürdürülebilirlik tarafında da çalışmalarımız devam ediyor. Bu kısımda da odağında çocuklar olan projeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Firma olarak her personelimizin ‘biz ne kadar iyi olursak o kadar fazla kişiye dokunabiliriz’ anlayışına sahip olmasını, bu bakış açısını kazanmasını önemsiyoruz. Şirketin başarısında ve rekabet üstünlüğü sağlamasında en büyük payın çalışanlar olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.