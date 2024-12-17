İki otomobil devinden birleşme hamlesi! Görüşmelere başlanacak

Japonya'nın önde gelen otomotiv şirketleri Nissan ve Honda, elektrikli araçlar ve yapay zeka teknolojisi geliştirmek üzere birlikte çalışmaya hazırlanıyor.

Nikkei'nin bildirdiğine göre, Honda Motor ve Nissan Motor, elektrikli araç pazarındaki konumlarını güçlendirmek için kaynaklarını birleştirmeyi amaçlayarak potansiyel bir birleşme hakkında görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

Ortak holding altınd faaliyet gösterme

Raporda, iki Japon otomobil üreticisinin ortak bir holding şirketi altında faaliyet gösterme olasılığını değerlendirdiği ve bu müzakereleri resmen başlatacak bir mutabakat zaptının yakında imzalanmasının beklendiği belirtildi.

Rapora göre, önerilen yeni kuruluştaki hisse payları ve diğer detaylar daha sonraki bir aşamada belirlenecek.

Bu hamle, otomobil endüstrisinin, özellikle elektrikli araç segmentinin hızlı evrimine stratejik bir yanıt niteliği taşıyor.

Toyota ve Tesla ile rekabet etme hamlesi

Honda ve Nissan, güçlerini birleştirerek, Toyota, Tesla ve Çinli elektrikli araç üreticileriyle daha iyi rekabet etmeyi amaçlıyor.

Kaynakları birleştirme kararı, dünya çapındaki otomobil üreticilerinin, artan çevresel kaygılar ve teknolojideki ilerlemelerle hızlanan elektrikli ve otonom araçlara geçiş süreciyle mücadele ettiği bir dönemde geliyor.