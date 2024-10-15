İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş eylül ayında da devam etti!

İkinci el araç piyasasında yılbaşından bu yana devam eden düşüş eğiliminin, ekonomik gelişmelere bağlı olarak yılın son üç ayında da süreceği tahmin ediliyor.

arabam.com’un Oto Ekspertiz ve Trink sat! Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, bu trendi şu şekilde yorumluyor: “İkinci el otomobil fiyatlarındaki reel düşüş devam ederken satışlara etkisinin pozitif olduğunu görüyoruz. Tatil döneminin sona ermesi ile piyasadaki hareketlilik arttı. Yılın son çeyreğinde 0 araç kampanyalarının devamı ile ikinci el pazarının önceki dönemlere göre daha da hareketlenmesini bekliyoruz ” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

2. el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com’un eylül ayı ilanlarında gözlemlenen diğer trendler şöyle gerçekleşti:

İlanlarda en çok görülen marka ve modeller

Eylül ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. Model bazında bakıldığında ise eylül ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Astra, Egea, Corolla, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa oldu.

İlanlarda gözlemlenen fiyat aralıkları

Eylül ayında 500.000 TL'ye kadar olan araçların ilan oranı ağustos ayına göre 3,3% düşüş gösterdi. Buna karşılık, 1.000.000 TL ve üzeri araçların ilan oranı ağustos ayına kıyasla 2,3% artış gösterdi. Bu değişiklikler, piyasa trendlerindeki fiyat değişimlerinin etkilerini ortaya koymaktadır.

5 yaşa kadar olan araçların ilan sayısı arttı

arabam.com’un verilerine göre, 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı eylül ayında %2,3 oranında artış gösterdi. Genç araçlara olan talep, daha eski araçlara göre daha yüksek olmaya devam ediyor. Araç yaşı arttıkça ilan oranlarında azalma dikkat çekiyor, bu da piyasadaki daha yeni araçlara olan talebi yansıtıyor.

Otomatik vitesli araçların ilan oranında artış yaşandı

Eylül ayında otomatik vitesli araç ilanlarında artış gözlemlendi. Ağustos ayında %27 olan otomatik vitesli araçların ilan oranı eylül ayında %31’e yükseldi. Düz vitesli araçların ilan oranı ağustosta %63 iken eylülde %60’a geriledi, yarı otomatik vitesli araçların ilan oranı ise ağustos ayında ilanların %10’unu oluştururken eylül ayında bu oran %9’a geriledi.