İkinci el araç piyasasında makas açıldı! 'Araç alacaklar için son fırsatlar'

Konya'da bir süredir durgun seyreden ikinci el araç piyasası, yaz tatilinin yaklaşması ve Kurban Bayramı öncesi hareketlendi. Son dönemde sıfır araçlara zam gelmesine karşın fiyat artışının henüz ikinci ele tam olarak yansımadığı dile getirildi.

"Araç alacaklar için son fırsatlar"

Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericiler Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, "İnsanlar, bayramı ve akabinde yaz tatilini arabasız geçirmek istemiyor. Piyasada hareketlilik var ama 'Araç alacaklar için aslında son fırsatlar' diyebiliriz. Sıfır araçlara sürekli zamlar geliyor. Bu zamlar ikinci ele tam yansımış değil, bazı marka ve modellere yansımış olsa da bütün araçları kapsamadı" dedi.

"Makas yüzde 20-25 arasında"

Sıfır araç ile ikinci el araç piyasasındaki farkın yükseldiğine değinen Acıbadem, "Yeni tescil yapılmış bir araç ile bayideki sıfır araç arasında çok fark var. Bu fark eskiden yüzde 5-6'ydı. Plakayı taktığınız an, tescil yapıldıktan sonra makas yüzde 20 ile 25 arasında. Sıfır araçlara piyasalardan dolayı sürekli zam geliyor. Bu, ikinci el araç piyasasına zam olarak tam yansımış değil" şeklinde konuştu.

"Faizler düştükçe araç fiyatları etkilenecek"

Faiz oranlarının otomobil maliyetini yükselttiğini belirten Abdullah Acıbadem, "Tabii burada dengeyi tamamen oturtacak olan nokta faiz. Ülkemizde faiz oranları düştükçe otomatik araç fiyatları da bundan etkilenecek. İnsanlar faizli mevduata paralarını yatırıyor, yatırıma ya da ekstralara biraz ara veriyor. Diğer türlü krediyle araç almak istiyor ama faiz oranları yüksek olduğu için aracın maliyette ciddi bir artış oluyor. Haliyle rakamlar çok yükseldiği için vatandaş geri planda durmaya çalışıyor. Araç ihtiyacı olan şu an araç almanın tam zamanı" şeklinde konuştu.

"Kapora dolandırıcılığı yapıyorlar"

Araç almak isteyen vatandaşlara dolandırıcılara karşı uyarılarda bulunan Acıbadem, "Güvenli araç ilanı yükleme olayı var. Ancak gerek sosyal medyada gerek farklı mecralarda aracın fiyatını düşük olarak ilana koymuş olanlar var. Burada genelde kapora dolandırıcılığı yapıyorlar. Hiçbir şekilde rastgele internet üzerinde, sanal ortamda gördüğünüz bir ilana direkt kapora vermeye kalkmayın. Yani burada eğer esnafsa, yetki belgeli esnaf ise sorun olacağını asla düşünmüyoruz. Çünkü Ticaret Bakanlığı yetki belgesi verirken o kişileri eleyerek seçerek veriyor. Yani bu esnafın herhangi bir suça karışmış olayı yoktur, ticareti düzgündür sonuç olarak yetki belgesini alıyor. Lakin diğer türlü bireysel olarak ilan atıyor, farklı bir kişidir ya da internetten kopyaladığı bir arabayı ilana yükleyerek burada kapora dolandırıcılığı yapıyor. Buna dikkat etmelerini kesinlikle öneriyorum" ifadelerini kullandı.