İkinci el araçlarda “6 ay 6 bin” şartı kalkıyor mu?  

Otomobil bayilerinin özel izinle 6 ay 6 bin km kuralından muaf olabileceği belirtiliyor. Normal şartlarda sıfır araçlar ikinci el olmadığı halde sadece ruhsatları çıktığı için 6 boyunca satış beklemesi gerekiyor. Bayilere verilecek izinle beklemeye gerek kalmayacak bu araçlar daha erken bir tarihte satılabilecek.

Milliyet’in haberine göre, bayilerin 6 ay 6 bin km şartını yerine getirmeden ikinci el araç satışı yapmalarının piyasaya etkilerini İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel değerlendirdi.

Ertemel, sektörde yaşananlar sonucu bayilerin bu düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu belirtirken, Ticaret Bakanlığının da bu nitelikte karar alarak, bazı araçların 6+6’dan muaf olduğuna dair kararı açıklamasını bekliyor. Kararın otomobil fiyatlarında beklenen yükselişi bir süre daha sabit tutmak adına faydalı olabileceğini belirtiyor.

“Otomobil fiyatları daha fazla düşmez”

Ertemel değerlendirmesine şu şekilde devam etti:

“Genel Güvenlik Yönetmeliği ile yükselecek maliyetlere bağlı fiyat artışları görülecektir. Yönetmeliğe uymayan araçlarda maliyet daha düşük olduğundan, var olan stoklarla bir süre daha indirimli rakamlarla otomobile ulaşım mümkün olacaktır. Bu noktada döviz kuru ve maliyetler göz önünde bulundurulduğunda fiyatların en düşük seviyede olduğu ve daha fazla düşüş olmayacağı kanaatindeyiz. Tescil edilen otomobiller dolayısıyla fiyatlar sabit seyrini yıl sonuna kadar koruyacaktır. GSR’nin fiyatlara yaratacağı etki ise 2025 yılı ilk çeyreğinde hissedilebilir.

Sağlanabilecek muafiyet kararı sektörün farklı kanatlarında zaman zaman ayrıcalık olarak yorumlansa da bu konunun mutlak çözüme kavuşturulması ihtiyacı ve uluslararası bir karar olduğundan mevzuat üzerinde değişiklik yapılamayacağı gibi hususların göz önünde bulundurulmasında fayda var.

Kararın sonuç odaklı değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Gerek sorunun ortadan kaldırılması gerek fiyatların sabit seyrini koruması gibi önemli hususlarda faydalı olacaktır. Ticaret Bakanlığımızın alabileceği muafiyet kararının detayları henüz belli değil. Bu araçları bayilerin değil, distribütörlerin doğrudan son kullanıcıya satacağına dair beklenti hâkim. Bayiler ya da doğrudan satış fark etmeksizin, sağlanabilecek muafiyetin suistimal edilmemesi ve maksadına uygun kullanılması amacıyla denetlenmesinin oldukça önemli olduğu görüşündeyiz.”