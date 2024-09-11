İkinci el araçlarda reel fiyatlar geriledi

arabam.com, ağustos ayının ikinci el araç ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada yer alan analize göre, ikinci el araçların reel fiyatları yılın en düşük seviyesinde.

İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan aylık fiyat endeksine göre, cari fiyatlar yataya yakın çok hafif artış gösterirken, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda geçen ayda temmuza kıyasla yüzde 2,1 azalma gözlemlendi. Bu durum, geçen ayı reel fiyatlar açısından yılın en düşük dönemi olarak konumlandırıyor.

İlan verilerine bakıldığında ortalama ilan fiyatları, geçen ay 680 bin 584 lira olarak belirlendi. Ayrıca, geçen ayda 5 yaşa kadar olan araçların ilan sayısında yüzde 2,4'lük artış yaşanırken, otomatik vitesli araçların ilanları da yüzde 6 artış gösterdi.

İlanlarda en çok hangi markalar var?

Geçen ay şirketin ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu.

Model bazında bakıldığında ise geçen ay ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea, Civic, Polo, Passat ve Corsa oldu.

500 lira altı araç ilanları azalırken, 1 milyon üzeri araçlarda ilanlar arttı

Geçen ay 500 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı temmuz ayına göre yüzde 2,8 düşüş gösterdi. Buna karşılık, 1 milyon lira ve üzeri araçların ilan oranı temmuz ayına kıyasla yüzde 3,2 artış gösterdi. Bu değişiklikler, piyasa trendlerindeki fiyat değişimlerinin etkilerini ortaya koyuyor.

Geçen ay 5 yaşa kadar olan araçların ilan sayılarında yüzde 6 artış yaşandı. 10 yaşın altındaki araç ilanları ise oranları az olsa da düşü yönlü seyretti.

Otomatik vitesli araç ilanlarında geçen ay artış gözlemlendi.

Şirket verilerine göre, temmuzda yüzde 20,3 olan otomatik vitesli araçların ilan oranı ağustos ayında yüzde 26,5’e yükseldi.

Düz vitesli araçların ilanları temmuzda yüzde 66 iken, geçen ay yüzde 63'e geriledi. Yarı otomatik vitesli araçların ilanları ise temmuzdaki ilanların yüzde 13,4'ünü oluştururken, geçen ay yüzde 10,3'e geriledi.

Sıfır araç kampanyaları etkili oldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Trink sat! ve arabam.com Oto Ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, sıfır araçlar için uygulanan kampanya ve indirimlerin tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ettiğini belirterek, tatil dönemi olmasına rağmen ekonomik gelişmelere bağlı olarak eylül ayında sıfır araçlardaki fiyat artışı beklentisinin pazardaki hareketliliği desteklediğini aktardı.

Şenay, geçen ay, temmuzdaki reel fiyat düşüş trendinin devam ettiğini kaydederek, "Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda ağustos ayında temmuza kıyasla yüzde 2,1 azalma gözlemlendi, bu da ağustos ayını reel fiyatlar açısından yılın en düşük dönemi olarak konumlandırdı" ifadelerini kullandı.