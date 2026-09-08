İkinci el araçta işletme sayısı 5 yılda 26 bini aştı

CANAN SAKARYA / ANKARA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekillerinin ikinci el motorlu kara taşıtı piyasasında ekonomik nedenlerle yaşanan daralmaya ilişkin soru önergesini yanıtladı. Bolat, ikinci el otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısında son yıllarda yaşanan artışa ilişkin olarak 1 Ocak 2022-22 Temmuz 2026 dönemine ilişkin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan işletmelerin verilerini paylaştı. Bolat’ın verdiği bilgiye göre, Bakanlığın MERSİS kayıtlarına göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan şirket, şube ve ticari işletmelerin toplam sayısı 2022 yılında 4 bin 641 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı 2023'te 7 bin 954'e, 2024'te 13 bin 462'ye, 2025'te ise 21 bin 14'e yükseldi. 22 Temmuz 2026 itibarıyla ise sektördeki şirket, şube ve ticari işletme sayısı 26 bin 709'a ulaştı. Son 5 yıl içerisinde 2 bin 856 şirket, şube ve ticari işletme kapandı. Bakanlığın verilerine göre, ikinci el araç ticareti ve oto kiralama mesleğinde kayıtlı esnaf sayısı 2022'de 61 bin 156 iken, 2023'te 68 bin 225, 2024'te 73 bin 526, 2025'te 76 bin 979 oldu. 22 Temmuz 2026 itibarıyla kayıtlı esnaf sayısı 77 bin 753'e yükseldi. Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemine (ESBİS) göre son 5 yıl içerisinde 49 bin 723 esnaf ve sanatkâr tescil işlemi gerçekleştirilirken, 20 bin 987 esnaf ve sanatkâr için terkin işlemi yapıldı.

Bakan Bolat, esnaf ve sanatkârların finansmana erişiminde kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle sağlanan Hazine destekli kredilerin önemli bir araç olduğunu belirtti.