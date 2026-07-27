İkinci el otomobil pazarı direnç gösterdi: Satışlar zirveye çıktı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars'ın derlediği veriler doğrultusunda Türkiye ikinci el araç pazarı, yılın ilk yarısında 3,45 milyonluk satış hacmine ulaştı.

Haziranda satışlar yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşirken, B ve C segmentlerinin toplam payı yüzde 81'i aştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre ikinci el araç satışları yüzde 0,7 azalırken, sıfır otomobil pazarındaki düşüş yüzde 10,2 oldu. Böylece her bir sıfır araç satışına karşılık gerçekleşen ikinci el araç satışı 6,92'den 7,66'ya yükseldi.

VavaAI Fiyat Endeksi verilerine göre, ikinci el araç fiyatları 2026'nın ilk yarısında yüzde 5 arttı.

Aynı dönemde enflasyon yüzde 17,7 olarak gerçekleşirken dolar Türk lirası karşısında yüzde 8,7, avro ise yüzde 5,6 değer kazandı. İkinci el araç fiyatlarındaki artış ise hem enflasyonun hem de döviz kurlarındaki yükselişin gerisinde kaldı.

Yılın ilk yarısında jeopolitik gelişmeler ile hem finansal piyasalarda hem de altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar otomotiv pazarında belirleyici olurken, petrol ve akaryakıt fiyatlarındaki artış da sektör üzerindeki baskıyı artırarak talep dengesini etkiledi.

Bu kapsamda, sıfır araç pazarında daralma görülürken, fiyatlardaki kontrollü artış ve satış hacminin geçen yılın aynı dönemine yakın seyretmesi, ikinci el pazarının mevcut koşullara karşı daha dirençli performans sergilediğini ortaya koydu.

İkinci elde B ve C segmentlerinin payı yüzde 81'i aştı

Yılın ilk yarısında ikinci el araç pazarında B ve C segmentlerindeki güçlü görünüm devam etti. İki segmentin toplam satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarken toplam pazar payı yüzde 80'den yüzde 81,4'e yükseldi.

Marka sıralamasının ilk üç basamağında ise değişiklik yaşanmadı. Renault yaklaşık 577 bin adetle liderliğini korurken Fiat ve Volkswagen ilk üçte yer aldı.

Eelektrikli ve hibrit araç satışlarındaki yüzde 2,1'lik artış dönemin öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

Bu dönemde elektrikli ve hibrit araçların toplam sıfır araç satışlarındaki payı da yüzde 43,5'ten yüzde 49,4'e yükseldi.

Son iki yıllık veriler, ikinci el araç pazarının yılın ikinci yarısında ilk yarıya kıyasla daha güçlü performans sergilediğini gösteriyor.

Öte yandan, sıfır araç pazarının ilk yarıdaki negatif seyri, markaların yılın ikinci yarısında daha güçlü kampanyalar sunabileceğine işaret ederken, kampanyaların otomotiv pazarındaki hareketliliği artırabileceği öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, "İlk yarı verileri, dalgalı koşullara ve sıfır araç pazarındaki daralmaya rağmen ikinci el pazarının satış hacmini koruyarak direncini sürdürdüğünü gösteriyor. Geçmiş yıllardaki eğilimler ve olası kampanyaların etkisiyle ikinci yarıda hareketliliğin artabileceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.