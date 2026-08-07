İkinci el otomobilde dikkat çeken tablo: Fiyat artışı enflasyonun altında kaldı

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VavaCars'ın kamuya açık ilan verilerini yapay zeka destekli analizlerle oluşturduğu VavaAI Fiyat Endeksi, ikinci el otomobil piyasasında temmuz ayında fiyatların büyük ölçüde yatay seyrettiğini ortaya koydu. Endeks, aylık bazda yalnızca yüzde 0,2'lik sınırlı bir artış kaydetti.

Yıllık bazda ise yükseliş eğilimi devam etti. Temmuz 2025 ile Temmuz 2026 dönemini kapsayan son 12 ayda ikinci el otomobil fiyat endeksi yüzde 12,9 artarak piyasadaki değer artışını sürdürdü.

İkinci el araç fiyatları enflasyonun gerisinde kaldı

Yılın ilk 7 ayında ikinci el araç fiyatlarının yüzde 5,2 yükselmesine karşılık aynı dönemde enflasyon yüzde 19,9 olarak kaydedildi. Endeksteki artış aynı zamanda döviz kurlarındaki yükselişin de gerisinde kaldı.

VavaCars verilerine göre ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar yukarı yönlü hareketini sürdürmesine rağmen temmuzdaki aylık artış yüzde 0,2 ile sınırlı kaldı.

Piyasada dengeli seyir sürüyor

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, temmuzdaki yataya yakın fiyat hareketinin pazardaki dengeli görünümün devam ettiğini gösterdiğini belirtti. Gözelekli, sıkı para politikası ile jeopolitik ve finansal gelişmelerin piyasa üzerindeki etkisinin sürdüğünü ifade etti.

Gözelekli, fiyat endeksinin enflasyon ve döviz kurlarındaki yükselişin gerisinde kaldığı süreçte finansman koşulları ile talebin yönünün ikinci el otomobil piyasası açısından belirleyici olmaya devam edeceğini bildirdi.