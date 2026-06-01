İkinci el otomotiv piyasasında fiyat makası daralıyor: Kredi koşulları ve yeni talep dengesi

Türkiye genelindeki ikinci el otomobil pazarında, geçmiş dönemlerde gözlenen hızlı fiyat hareketlerinin yerini tamamen iktisadi dinamiklerin yön verdiği sakin bir seyir alıyor. Otomotiv sektöründeki güncel ticaret verileri incelendiğinde, ülke genelindeki binek araçların ilan ortalaması 1.160.000 TL seviyesinde dengelenirken, fiyatlamalardaki aşağı yönlü baskı etkisini hissettiriyor. Ancak bu süreçte tüketicilerin en çok dikkat etmesi gereken husus, vitrinde ilan edilen etiket fiyatı ile paranın gerçek satın alma gücünü gösteren reel fiyat arasındaki farktan kaynaklanan algısal dinamikler oluyor. İlan platformlarında fiyatların sabit kaldığını ya da küçük oranlarda yukarı yönlü hareket ettiğini gören alıcılar piyasada bir gerileme yaşanmadığı fikrine kapılabiliyor. Oysa genel enflasyonun ve operasyonel maliyetlerin yükseldiği bir ekonomik iklimde araç fiyatlarının yerinde sayması, o varlığın genel piyasa karşısında değer kaybettiğini ve reel anlamda aşağı çekildiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Yüksek faizle daralan kredi hacmi

Taşıt kredisi faiz oranlarının yüksek seviyelerde seyretmesi ve bankacılık sisteminin fonlama maliyetleri sebebiyle kredi hacimlerini sınırlandırması, borçlanarak araç alma eğilimini önemli ölçüde yavaşlatıyor. Finansmana erişimin bu derece zorlaşması, pazardaki alıcı talebini doğal bir süreçle azaltırken elindeki aracı nakde çevirmek isteyen satıcıları da daha esnek ticaret stratejilerine yönlendiriyor. Ekranlarda yer alan etiket fiyatları, nakit gücünün öne çıktığı satış masasına gelindiğinde pazarlık paylarına göre esneklik gösteriyor. Aracını satıp farklı bir yatırım alanına geçmek veya borç kapatmak isteyen mülk sahipleri, peşin parası olan gerçek bir alıcı bulduğunda 50.000 TL ile 100.000 TL arasında değişen indirimler uygulayabiliyor. Dolayısıyla dijital mecralarda sabitmiş gibi duran otomobil fiyatları, ticaretin resmiyet kazandığı pazarlık masasında aşağı çekilmiş oluyor.

Sıfır araç kampanyaları ikinci eli kıskaca alıyor

Üreticilerin iç piyasadaki stok yükünü hafifletmek adına sıfır kilometre araç pazarında başlattığı cazip finansman teklifleri ve yüksek tutarlı takas destekleri, ikinci el araçların talep oranını doğrudan etkiliyor. Geçmiş yıllarda sıfır araç tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle ortaya çıkan 'ikinci el aracın sıfırından daha yüksek fiyata satılması' durumu tamamen ortadan kalkarken, iki pazar arasındaki makas nihayet makul ticari sınırlara geri dönüyor. Bayilerde sunulan bu ödeme kolaylıkları karşısında ikinci el satıcıları ilan sürelerini uzatmak zorunda kalırken, bu durağanlık otomobili bir yatırım aracı olarak gören kitlelerin de piyasadan kademeli olarak çekilmesini beraberinde getiriyor. Tüketicilerin bütçe kısıtlamaları ve artan işletme giderleri ise talep yoğunluğunu 500.000 TL ile 1.100.000 TL arasındaki daha ekonomik, bakım maliyeti düşük segmentlere yönlendiriyor.