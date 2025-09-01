İkinci el pazarında rekor hareketlilik: Yıl sonu beklentisi 9 milyon

Sıfır araç pazarındaki dikkat çekici canlanma, ikinci el otomobil piyasasına da yansıyor. Yılın ilk 7 ayında toplam 715 bin adet sıfır araç satışı gerçekleşirken, ağustos ayı sonuçlarıyla birlikte bu rakamın 800 bin adedi aşması bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmesinde yılın kalan dört ayında da kampanyaların etkisinin daha da belirginleşeceğini öngördüklerini dile getirdi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet tarihinin satış rekorunu kıracak"

"2025’in ilk yarısında krediye erişim görece daha zordu; ancak yılın ikinci yarısında finansal enstrümanlar çeşitlenmiş durumda. Şu anda 15’e yakın marka sıfır faizli kredi kampanyası yürütüyor. Eylül itibarıyla kampanyaların çeşitlenerek takas destekleri, nakit alım avantajları ve farklı finansal teşviklerle genişlemesi bekleniyor. Cardata olarak yıl sonu beklentimiz, pazarın 1,3 milyon adet seviyesini aşarak cumhuriyet tarihinin satış rekorunu kıracağı yönünde. İkinci el pazarında ise ağustos ayı özelinde satışların 100 bin adet bandına yakın, hatta üzerinde kapanmasını bekliyoruz. Cardata verilerine göre, Ocak–Ağustos 2025 döneminde ikinci el araç satışları 5,5 milyon adede ulaştı. Önümüzdeki aylarda da bu ivmenin devam etmesi ve yıl sonunda 9 milyon adetlik satışla tarihî bir rekor kırılmasını bekliyoruz."

2. el pazarının liderleri

Renault Clio

Renault Megane

Fiat Egea

Toyota Corolla

Hyundai i20

Volkswagen Polo

Opel Astra

Dacia Sandero

Skoda Octavia

Honda Civic