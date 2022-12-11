İkinci elde satış da fiyat da arttı

İkinci el online araç pazarında, kasım ayında, satış adetleri de fiyatlar da arttı. Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, ikinci el online araç pazarında geçen ay 168 bin 181 adet (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti. Satışlarda geçen ay ekime kıyasla yüzde 16,2, ilk 11 ayın toplamında da 2021'in aynı dönemine göre yüzde 10 artış kaydedildi.

Fiyatlarda yüzde 1,5 artış

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 modeline ait 2 bin 543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 123 bin 620 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, kasımda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 1,45 arttığı gözlendi.

İlandaki araçların yüzde 47'si satıldı

Kasımda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi. İkinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi kasımda 361 bin 382 olurken, ilana koyulan araç sayısı önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı. İlana çıkan araçların yüzde 47'si satıldı.

Passat liderliğini sürdürüyor

İkinci el online pazarda kasımda en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 22 bin 977 satışla Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, 22 bin 99 adetle Renault ve 20 bin 877 adetle Fiat izledi.

Satış sıralamasında 16 bin 733 adetle Ford, 8 bin 914 adetle Opel, 8 bin 651 adetle BMW, 8 bin 186 adetle Hyundai, 8 bin 107 adetle Peugeot, 7 bin 368 adetle Mercedes Benz ve 5 bin 865 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

İkinci el online binek araç pazarında kasımda toplam 135 bin 686 satış gerçekleşti. VW'nin Passat modeli, 7 bin 43 adetle en çok satılan model oldu.

VW Passat'ı, 6 bin 907 adetle Fiat Egea, 6 bin 771 satışla Renault Clio, 6 bin 2 adetle Renault Megane, 4 bin 219 adetle Ford Focus, 3 bin 769 adetle Opel Astra, 3 bin 755 adetle Toyota Corolla, 3 bin 254 adetle VW Polo, 3 bin 226 adetle VW Golf ve 3 bin 187 adetle de BMW 5 Serisi takip etti.

Hafif ticaride Doblo tercih edildi

Geçen ay ikinci el online hafif ticari araç pazarında 32 bin 495 adetlik satış gerçekleşti.

Fiat Doblo, 4 bin 609 adetle kasım ayının en çok satılan hafif ticari modeli olurken, Ford Transit/Tourneo Courier 3 bin 865 satışla ikinci ve Fiat Fiorino 3 bin 834 adetle üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 2 bin 247 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 180 adetle VW Cady, 2 bin 96 adetle Ford Transit, 1.662 adetle VW Transporter, 1.259 satışla Renault Kangoo, 1.200 adetle Peugeot Partner ve 1.116 adetle de Citroen Berlingo izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 74'ünü oluşturdu.