İkinci yerli otoya Ferrari tasarımcısı imza atıyor

MERVE YİĞİTCAN

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından olan ve bu yıl 70’inci yılını kutlayan HABAŞ’ın, merakla beklenen yerli otomobilinin yılsonuna kadar görücüye çıkacağı öğrenildi. EKONOMİ'nin tedarik sanayi temsilcilerinden edindiği bilgiye göre, TOGG’dan sonra Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli ikinci otomobili olması beklenen projenin tasarımcısı ise BMW, Ferrari, McLaren gibi dev markaların ikonik modellerine imza atan Frank Stephenson... Sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı modelde araç üretmeyi planlayan şirketin, hibrit, plug-in hibrit ve benzinli olmak üzere üç versiyon üzerinde çalıştığı biliniyor.

Çocukluğu Türkiye'de geçti

Ünlü araba tasarımcısı Stephenson’un resmi internet sitesinde de, marka ve şirket adı kullanılmadan yeni bir Türk otomobil markası için çalıştığı belirtiliyor. Burada yer alan açıklamada da şu ifadeler yer alıyor: “Frank Stephenson Design, yeni ve büyük bir Türk otomotiv üreticisinin (OEM) tasarım yetkilisi/merkezi olarak atandı. İş kapsamı; sıfırdan yeni bir otomotiv markası ve buna bağlı olarak yeni bir tasarım dili oluşturulmasını içeriyor. İlk etapta hedeflenen segmentler ise Sedan, Crossover, SUV ve Hafif Ticari Araç. Üstlendiğimiz görev; ilk taslak çizim fikirlerinden (sketch ideation) 3D modellemeye, yüzey modellemeye, kil/sert model incelemelerine ve mühendislik desteğinden kalıplama (tooling) süreçlerine kadar tüm uçtan uca tasarım sürecinin denetlenmesini kapsamaktadır. Proje devam ediyor.”

HABAŞ projesinde yer alan ünlü tasarımcı Stephenson, Türk kültürüne hiç de yabancı değil. Amerikalı bir baba ve İspanyol bir annenin çocuğu olarak 1959’da Fas’ta doğan Stephenson, 11-16 yaşları arasında babasının işleri nedeniyle İstanbul'da yaşadı. Bu süreçte Türkçe de öğrenen Stephenson, eğitiminin bir bölümünü burada tamamladıktan sonra ailesi ile beraber Madrid’e taşındı.

2 model üzerinde çalışıldığı açıklanmıştı

Peki merakla beklenen HABAŞ’ın yerli otomobilinin özellikleri neler olacak? Bu konuyla ilgili HABAŞ yetkililerinden yapılan en son açıklamalara göre, şirket ticari ve binek araç üretiminde yaklaşık 1 milyar Euro’luk bir yatırım planlıyor. Türkiye’de üretimini sonlandıran Honda'nın Gebze’deki fabrikasını binek otomobil üretimi için kullanan şirket, binekte sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı model üzerinde çalışıyor. Binekte hibrit, plug-in hibrit ve benzinli olmak üzere üç versiyonun olması bekleniyor. Eski Honda fabrikasındaki üretim kapasitesinin otomobil için 75 bine yükseltilmesi hedefleniyor.

Honda'nın tesisini satın almıştı

Türkiye’de 24 yıl boyunca Civic Sedan model aracını üreten ve 2021 yılında üretim faaliyetlerine son veren Honda’nın Gebze’deki fabrikasını aynı tarihte HABAŞ satın aldı. Bu süreçte HABAŞ, Honda’nın kapanan İngiltere fabrikasının ekipmanlarını da satın alarak Türkiye’ye getirdi. Böylece otomobil ve motosiklet tutkusu olduğu bilinen HABAŞ’ın sahibi Mehmet Rüştü Başaran, Türkiye’nin yüzde 100 yerli ikinci otomobilini de üretmek için çalışmalara başladı.

Ticari araç üretimi Manisa’da sürüyor

Şirket, binek araç üretimini Gebze tesisinde konumlandırırken, ticari araç üretimini Manisa OSB’deki yeni fabrikasında yürütüyor. Şirket burada SteelPower adı verilen dizel ve yüzde 100 elektrikli şasiye sahip çekici ve ağır hizmet kamyonlarının üretimini tamamladı. Şasi ve mukavemet parçaları HABAŞ'ın kendi çelik tesislerinde üretilirken, elektrikli versiyonda HABAŞ'ın kendi batarya paketleme teknolojisi kullanılıyor. Yanı sıra şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma için tasarlanan dizel, elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli (Fuel Cell) otobüs modelleri de seri üretim bandından indi. Hatta üretilen ilk otobüs filoları geçtiğimiz dönemde İstanbul'da yolcu taşımaya başladı. Bunun yanında şirket panelvan ve hafif ticari grubunda da ürün geliştirme çalışmalarına devam ediyor.