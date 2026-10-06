ILES Otomotiv, butik araç üretimi için Bursa'da yeni fabrika kuruyor

ERHAN BEDİR / BURSA

2011 yılında Norveç ortaklığıyla kurulan, 2014’tür itibaren yüzde 100 Türk sermayeli yapıya dönüşerek “ILESBUS” markasıyla faaliyetlerini sürdüren ILES Otomotiv, Avrupa pazarında geliştirdiği butik üretim modeliyle faaliyetlerine devam ediyor. İtalya, İspanya, Fransa, Norveç, Almanya, İngiltere ve İrlanda başta olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerine ihracat gerçekleştiren şirket, yeni yatırımıyla üretim kapasitesini ve ürün gamını genişletmeyi hedefliyor. Üretiminin tamamını ihraç eden ve Avrupa’da Mercedes ile Iveco bazlı araçları butik üretim modeliyle dönüştüren ILES Otomotiv, yüksek maliyetli Avrupa üretimine karşı Türkiye’nin esnek üretim avantajını büyüme stratejisinin merkezine koydu.

Üçkardeş İlker, Esra ve Taner Yıldırım yönetimindeki ILESBUS, yeni yatırımlarıyla hem kapasitesini hem de ürün gamını her geçen gün arttırıyor.

Butik ve hızlı üretim modeli

ILES Otomotiv Genel Müdürü Esra Yıldırım, şirketin kuruluş döneminde Tojo Karoser adıyla faaliyet gösterdiğini, 2014 itibarıyla ise ILESBUS markasıyla bağımsız bir Türk üreticisi olarak Avrupa pazarına açıldığını belirtti. Çeşitli iştirakler kurduklarını aktaran Yıldırım, iştirak olarak bulundukları ülke ve çevre ülkelerde satış ve satış sonrası hizmetleri de kendi organizasyonlarıyla yürüttüklerini söyledi. Avrupa’da Mercedes ve Iveco’dan stoklu araç tedarik ederek bunları müşteri taleplerine göre butik ve hızlı üretim modeliyle üstyapıya dönüştürdüklerini belirten Yıldırım, bu yapının şirketin rekabet avantajlarından biri olduğunu vurguladı.

ILES Otomotiv’in rekabet gücünü yalnızca üretim kapasitesinden değil, hızlı proje geliştirme ve özel tasarım kabiliyetinden aldığını ifade eden Yıldırım, metal-kaynak atölyesinden, boyahanesine, trim atölyesinden, elektrik-elektronik işlerinin ve aracın üretim aşamalarındaki işlerin yürütüldüğü tüm atölyelerde, tam bir ekip ruhu ile çalıştıklarını söyledi. Ar-Ge geçmişine sahip mühendis Taner Yıldırım’ın liderliğindeki ekibin özel projeler geliştirdiğini belirten Yıldırım, Avrupa’da artan üretim maliyetlerinin Türkiye’deki mühendislik ve üretim kabiliyetine yönelik ilgiyi artırdığını dile getirdi. Avrupa’nın önde gelen üreticileriyle de yaklaşık 2,5 -3 yıldır yapılan iş birliklerinin olduğunu aktaran Esra Yıldırım, “Kalite hassasiyeti ve titizliğiyle yürüttüğümüz iş birliğinde üçüncü projemize başladık. Bu, Türkiye’deki mühendislik ve üretim kabiliyetimizin Avrupa’daki üreticiler açısından da önemli bir alternatif haline geldiğini gösteriyor” dedi.

“Avrupa’da beğenilen model Türkiye’de”

ILES Otomotiv’in standart ve yüksek adetli üretim yerine katma değerli, müşteri ihtiyacına göre şekillenen araçlara odaklandığını belirten Yıldırım, ILESBUS markası altında ayda 20-25 araç ürettiklerini söyledi. Üretimin tamamının ihraç edildiğini aktaran Yıldırım, “Bizim işimiz butik üretim. Karoserden koltuğa, kapıdan cama kadar aracın farklı bölümlerinde müşterinin talebine göre çözümler geliştiriyoruz” dedi. Özellikle Kuzey Avrupa pazarında ILESBUS araçlarının yaygınlaştığını belirten Yıldırım, Hong Kong’un toplu taşıma araçlarına yönelik üretim de gerçekleştirdiklerini söyledi. Şirketin Ar-Ge merkezinde yeni model ve prototip çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

Şirketin bugüne kadar ağırlıklı olarak ihracat odaklı ilerlediğini belirten Yıldırım, Türkiye pazarı için özel bir model geliştirdiklerini açıkladı. Busworld Belçika Fuarı’nda sergilenen ve yoğun ilgi gören, İtalyan tasarım çizgilerine sahip modeli Türkiye’deki kullanıcıların ihtiyaçlarına göre yeniden uyarladıklarını söyleyen Yıldırım, Iveco komponentleri üzerine geliştirilen aracın yakın dönemde belirli bölgelerdeki satış noktaları aracılığıyla pazara sunulacağını belirtti. Yıldırım, yeni modelde sürücü, yolcu ve araç sahibinin ihtiyaçlarını aynı anda karşılamaya odaklandıklarını ifade ederek, Türkiye’de niş bir ticari araç segmentinde büyümeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yeni hedef TEKNOSAB’da üretim

ILES Otomotiv’in mevcut üretim altyapısında 8 bin metrekare kapalı, 5 bin metrekare açık alan bulunuyor. Şirket, kapasite artışının yeni adresi olarak ise TEKNOSAB’ı belirledi. TEKNOSAB projesine ilk başvuran firmalar arasında yer aldıklarını belirten Yıldırım, 15 bin metrekarelik arsa tahsisinin gerçekleştirildiğini ve yeni üretim tesisinin tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı. Pandemi sonrasında pazar dinamiklerinin değiştiğini ve özellikle alçak tabanlı şehir içi araçlara yönelik talebin öne çıktığını belirten Yıldırım, yeni tesisin bu dönüşüme cevap verecek şekilde planlandığını söyledi. Yıldırım, “TEKNOSAB’daki yeni üretim tesisimiz tamamlanmak üzere, burada farklı modeller ve niş projelerle üretime başlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Üretim hattına meslek lisesi desteği”

ILES Otomotiv, kapasite yatırımı kadar nitelikli iş gücü ihtiyacına yönelik adımlarıyla da üretim ekosistemini desteklemeyi hedefliyor. Şirketin tesisinin arkasındaki teknik lise ile yaptığı iş birliği kapsamında “Karoser Kaporta” bölümü açılırken, okulun atölyesinin modern ekipmanlarla desteklendiği belirtildi. Öğrenciler haftanın belirli günlerinde ILES Otomotiv tesislerinde uygulamalı eğitim alırken, ilk mezunlar da şirket bünyesinde istihdam edilmeye başlandı. Yıldırım, otomotiv sektöründe teknolojinin hızla değişmesine karşın karoser ve üstyapı alanındaki teknik uzmanlığın önemini koruyacağını belirterek, mesleki eğitim ile sanayi arasındaki bağın güçlendirilmesinin sektörün nitelikli iş gücü sorununa doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.