"İlk 10 pazarın 8'inde büyümeyi sürdürdük"

ESRA ÖZARFAT

Türkiye otomotiv endüstrisi, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 3 milyar 837 milyon dolarlık ihracata imza atarken, sektörün büyümesine en güçlü katkıyı tedarik sanayi verdi. Yüzde 18'lik artışla 1 milyar 393 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren tedarik endüstrisi, toplam otomotiv ihracatının yüzde 36,3'ünü tek başına gerçekleştirerek sektörün en büyük ürün grubu olmayı sürdürdü. Ocak-haziran döneminde de tedarik sanayinin yükselişi devam etti. İlk altı ayda yüzde 5 büyüyen yan sanayi ihracatı 8 milyar 86 milyon dolara ulaşırken, toplam otomotiv ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 39 olarak gerçekleşti. Veriler, küresel pazarlardaki rekabet gücünün korunmasında tedarik sanayinin belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Ticari araçlar büyümeyi destekledi

Haziran ayında tedarik sanayinin yanı sıra ticari araç gruplarında da güçlü bir performans görüldü. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı yüzde 15 artışla 721 milyon dolara, çekici ihracatı yüzde 26 yükselişle 227 milyon dolara, otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ise yüzde 6 artışla 311 milyon dolara ulaştı. Buna karşılık binek otomobil ihracatındaki artış yüzde 2,5 ile sınırlı kalarak 1 milyar 123 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

İlk altı aylık verilere göre de ihracatın ağırlık merkezi ticari araç ve yan sanayiye kaydı. Bu dönemde binek otomobil ihracatı yüzde 5 gerilerken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 7, otobüs-minibüs-midibüs grubunda yüzde 16,5, çekicilerde ise yüzde 25 artış kaydedildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, haziran ayı performansının sektörün küresel pazarlardaki dinamizmini ortaya koyduğunu belirterek, tüm ana ürün gruplarında ihracat artışı yaşandığını söyledi. Tedarik endüstrisi, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve çekici gruplarında çift haneli büyümeler kaydedildiğine dikkat çeken Yazıcı, “Haziran ayında tüm ana ürün gruplarımızda ihracat artışı yaşandı. Tedarik Endüstrisi, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ve Çekiciler gruplarımız çift haneli büyüme kaydetti. En fazla ihracat yaptığımız ilk 10 pazarın sekizinde ihracatımızın artması, küresel pazarlardaki rekabetçiliğimizin ve dinamizmimizin sürdüğünü net şekilde gösteriyor” dedi.

AB ana pazar olmayı sürdürdü

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke 624 milyon dolarla Almanya olurken, bu ülkeye ihracat yüzde 15 arttı. Fransa'ya ihracat yüzde 10 artışla 479 milyon dolara, İtalya'ya ise yüzde 19 artışla 393 milyon dolara yükseldi. Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 74'lük pay ve 2 milyar 838 milyon dolarlık ihracatla sektörün en büyük pazarı olmayı sürdürürken, AB'ye yönelik ihracat haziranda yüzde 12 arttı. Otomotiv endüstrisinin ocak-haziran dönemi toplam ihracatı ise yüzde 4 artışla 20 milyar 840 milyon dolara ulaşarak Türkiye ihracatındaki liderliğini korudu.