İnegöl ilçesi yılda 1600 otobüs üretecek yatırıma hazırlanıyor

ERHAN BEDİR

Bursa’nın İnegöl ilçesi, otomotiv sanayisindeki üretim kapasitesini yeni bir yatırımla genişletmeye hazırlanıyor. Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulması planlanan Otobüs İmalatı Tesisi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje kapsamında hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasını (PTD) inceleyerek, ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi kapsamında “ÇED Olumlu (Ek-2)” kararı verdi. Toplam yatırım bedeli 87 milyon 500 bin TL olarak açıklanan tesisin, Bursa’nın otomotiv üretim altyapısına yeni bir halka eklemesi bekleniyor.

“14 bin 833 metrekare kapalı alan”

Proje, İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde, Hamzabey OSB Mahallesi 15. Cadde No:4 ve 4/1 adreslerinde bulunan 37 bin 3 metrekarelik parsel üzerinde hayata geçirilecek. Tesisin kapalı alanı ise 14 bin 833 metrekare olarak planlandı. Yatırım kapsamında kurulacak fabrikanın ana faaliyet konusu otobüs üretimi olacak. Proje dosyasında yer alan bilgilere göre tesisin yıllık üretim kapasitesi 1.600 otobüs olarak belirlendi. Piyasa koşulları ve müşteri taleplerine bağlı olarak aynı üretim altyapısında minibüs, metrobüs ve troleybüs gibi farklı toplu taşıma araçlarının da üretilebilmesinin planlandığı bildirildi.

“Yılda 1.600 adet otobüs üretilecek”

Fabrikanın yıl boyunca 360 gün ve günde 9 saat tek vardiya sistemiyle faaliyet göstermesi öngörülüyor. Üretim hattında şasi ve iskelet imalatından kaynak işlemlerine, gövde birleştirmeden astarlama ve boyamaya kadar birçok süreç aynı tesis bünyesinde gerçekleştirilecek. Motor montajı, elektrik ve mekanik montaj, iç ve dış donanım uygulamaları, kalite kontrol ile yol ve su testleri de üretim sürecinin bir parçası olacak. Son kontrollerin tamamlanmasının ardından araçlar sevke hazır hale getirilecek.

“Elektrikli otobüs için de altyapı”

Yatırımın dikkat çeken unsurlarından biri ise elektrikli otobüs üretimine yönelik altyapı seçeneği oldu. Proje dosyasında, elektrikli otobüs siparişi alınması halinde elektrik motorları ile lityum-iyon bataryaların tesis içerisinde monte edilebileceği belirtildi. Bataryaların depolanması ve montaj süreçlerinde ise yangın güvenliği, sıcaklık ve nem kontrolü ile gaz algılama sistemleri gibi özel güvenlik önlemlerinin uygulanması planlanıyor. Üretilen araçların iç pazardaki talebi karşılamasının yanı sıra doğrudan yurt dışı pazarlara ihraç edilmesi hedefleniyor. Tesiste üretim, montaj, teknik, lojistik ve idari birimler bünyesinde 450 kişinin doğrudan istihdam edilmesi planlanıyor.

“Otomotiv tedarik zincirine katkı sağlayacak”

Proje Tanıtım Dosyası’nda otomotiv sektörü; yüksek katma değer üretmesi, nitelikli istihdam sağlaması ve farklı sektörlerle güçlü bağlantılar kurması nedeniyle stratejik sektörler arasında gösterildi. İnegöl’deki organize sanayi bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan yatırımın, mevcut sanayi altyapısı ve lojistik imkanlardan yararlanarak üretim süreçlerine avantaj sağlaması hedefleniyor. Bakanlığın verdiği “ÇED Olumlu (Ek-2)” kararıyla birlikte projenin gerekli diğer izin ve ruhsat süreçlerinin tamamlanmasının ardından hayata geçirilmesinin önü açıldı.