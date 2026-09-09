İngiliz otomotiv markası, Türkiye'de satışa sunuluyor

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Yeniköy Motors'tan yapılan açıklamaya göre, Morgan'ın üç tekerlekli araç mirasını modern tasarım ve güncel mühendislikle yeniden yorumlayan Super 3, tasarımı ve sürüş karakteriyle geleneksel spor otomobillerden ayrılıyor.

Havacılık dünyasından ilham alan çizgileri, açık kokpiti ve üç tekerlekli yapısıyla yaklaşık 635 kilogram ağırlığındaki model, 1,5 litrelik Ford motorundan güç alıyor. 186 BHP/ton güç-ağırlık oranıyla performansa odaklanan model, sürücüyle yol arasında bağ kurmayı hedefliyor.

Morgan Türkiye, İstanbul Yeniköy ve İzmir Folkart'taki mağazalarda otomobilseverlerle buluşacak. Modelin Türkiye'ye gelişi, Morgan'ın kendine özgü tasarım anlayışını ve el işçiliği geleneğini Türkiye'deki kitlesiyle buluşturacak. Model, alışılmış otomobil tanımının dışında bir deneyim arayanlar için Türkiye yollarında farklı bir seçenek sunmayı amaçlıyor.