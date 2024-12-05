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İngiltere’de benzinli araçlarda son zirve olabilir!

İngiltere'de benzinli araç sayısında tepe noktasına bu yıl ulaşılması bekleniyor.

Haber Merkezi
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İngiltere’de benzinli araçlarda son zirve olabilir!
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Yeni bir rapora göre İngiltere'de benzinli araçlarda tepe noktasına bu yıl ulaşacağı tahmin edilirken, elektrikli araçlar ülkenin otomobil pazarında çok daha büyük bir pay alma yolunda ilerliyor.

Auto Trader yayınladığı bir analizde, sürücülerin EV'lere yönelmesiyle birlikte İngiltere yollarındaki benzinli araç sayısının önümüzdeki on yıl içinde neredeyse yarı yarıya azalmasının beklediğini söyledi.

2024 yılında ülke yollarında 18,7 milyon benzinli araç olduğunu tahmin ediyor, ancak bu rakamın istikrarlı bir şekilde sadece 11 milyona düşmesi bekleniyor.

Aynı zamanda, 2024 yılında 1,25 milyon olan İngiltere yollarındaki elektrikli araç sayısının, satın alınabilirliğin artmasıyla birlikte önümüzdeki on yıl içinde 13,7 milyona yükselmesi bekleniyor.

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