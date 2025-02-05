İngiltere'de yeni otomobil pazarı geriledi

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) yaptığı açıklamada, Ocak ayında geçen yılın aynı ayındaki 142.876'ya kıyasla toplam 139.345 otomobilin tescil edildiğini ve bunun art arda dördüncü aydaki düşüşe işaret ettiğini belirtti.

SMMT'ye göre, hibrit elektrikli araç kayıtları %2,9 ve plug-in hibrit kayıtları %5,5 artarken, bataryalı elektrikli araç kayıtları %42 arttı.

SMMT, Ocak ayında elektrikli bataryalı araçların pazarda %21,3'lük bir paya sahip olduğunu, bu oranın Birleşik Krallık hükümetinin geçen yıl için belirlediği %22'lik hedefin altında olduğunu ve bu yıl için belirlenen %28'lik hedefin gerisinde kaldığını belirtti.

Son pazar görünümüne göre, bu yıl 2024 yılına kıyasla %0,2'lik bir düşüşle toplam 1,95 milyon otomobil satılacağı tahmin ediliyor. Bunların 462.000'inin bataryalı elektrikli araç olması ve bu kategorinin pazarda %23,7'lik bir paya sahip olması bekleniyor.

SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes,“Ocak ayı rakamları elektrikli araç talebinin arttığını, ancak mevcut hedeflere ulaşmak için yeterince hızlı olmadığını gösteriyor. Satın alınabilirlik, alımın önündeki önemli bir engel olmaya devam ediyor, dolayısıyla sadece üreticilerin değil, talebi artırmak için zorlayıcı önlemlere ihtiyaç var” dedi.

SMMT'ye göre Ocak ayında İngiltere'de en çok satan iki otomobil Kia Sportage ve Nissan Qashqai oldu.