IONIQ 3'ün üretimi İzmit'te başladı... Hyundai Europe CEO'su Martine: Güvenimiz IONIQ 3'ün ötesine uzanıyor

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Hyundai Motor Türkiye İzmit fabrikasında düzenlenen "IONIQ 3 Seri Üretim Başlangıç Töreni"ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Güney Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Boo Sukjong, Hyundai Motor Europe CEO'su Xavier Martinet, Hyundai Motor Türkiye CEO'su Alex Kim, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, HMTR yetkilileri, merkezi ve yerel yönetim temsilcileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.



Hyundai bu adımla, elektirifikasyon stratejisi ve Avrupa'daki üretim faaliyetleri açısından önemli bir kilometre taşına imza attı.

IONIQ 3 seri üretimi için İzmit'teki üretim üssünde son 2 yılda kapsamlı bir dönüşüm gerçekleşirken, bu dönüşümle yeni nesil elektrikli araç üretimi için gerekli altyapı oluşturuldu ve Türkiye'nin bir üretim üssü olma konumunu da güçlendirmesi hedefleniyor.

İzmit fabrikasında üretilen araçların yüzde 80'i ihraç edilirken, bu da HMTR'nin hem Türk ekonomisini hem de Hyundai'nin bölgedeki stratejisini ve üretim faaliyetlerini desteklemedeki hayati rolünü vurguluyor.

Hyundai'nin 1997'den beri faaliyet gösteren ve Güney Kore dışındaki en uzun süreli yurtdışı tesisi olan İzmit fabrikası, yıllık 200 bin araç kapasitesine ve toplamda 3,4 milyon adedin üzerinde üretime sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Başta Avrupa olmak üzere 2,6 milyondan fazla araç ihraç eden HMTR, Türkiye otomotiv endüstrisine önemli bir katkı sağlıyor. Yatırımlar arasında 1997'den bu yana HMTR'ye yapılan 1,47 milyar avro, IONIQ 3, yenilenen i20 ve Bayon (elektrikli araçlar, hibrit araçlar, içten yanmalı motorlu araçlar dahil) için planlanan 715 milyon avro yer alıyor.

Yeni Hyundai IONIQ 3 "Aero Hatch" modelinin üretimi fabrika için yeni bir dönemin başlangıcını simgelerken, IONIQ 3'ün yanı sıra yeni nesil Hyundai BAYON ve Hyundai i20 modellerinin üretimine yönelik hazırlıklar da HMTR'nin, Türkiye'deki yerli otomotiv tedarik sanayisini destekleme konusundaki kararlığını ortaya koyuyor.

Hyundai Motor Europe CEO'su Xavier Martinet, Türkiye'nin güçlü bir otomotiv geleneğine, yetenekli bir iş gücüne, rekabetçi bir tedarikçi tabanına ve Avrupa ile Asya arasında stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Martinet, IONIQ 3'ü burada üretme kararlarının, Hyundai'nin Türkiye'ye ve bu ülkenin Avrupa'nın mobilite dönüşümünün bir parçası olarak sahip olduğu potansiyele olan güvenini yansıttığını belirterek, "Bu güvenimiz IONIQ 3'ün ötesine uzanıyor." dedi.

Hyundai Motor Türkiye CEO'su Alex Kim de Türkiye'de IONIQ 3'ü üretmekten gurur duyduklarını ifade etti.

Kim, dönüşüm süreçlerinin bir parçası olarak, fabrikalarının yaklaşık yüzde 50'sinin modernize edildiğini ve bu dönüşüm boyunca 1000'den fazla çalışanın farklı roller üstlendiğini dile getirerek, "IONIQ 3, Hyundai Motor Company, Hyundai Motor Europe ve Hyundai Motor Türkiye için uzun vadeli bir taahhüdü temsil ediyor. Önümüzdeki yıllarda üretim kapasitemizi daha da artırmak için çeşitli alanlara yatırım yapmaya devam etmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.