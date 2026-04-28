İran savaşı petrol fiyatlarını vurdu, elektrikli araç satışlarını patlattı

İran’daki savaş ve küresel petrol piyasalarında yarattığı çalkantı, dünyanın birçok bölgesinde elektrikli araç satışlarında ciddi bir artışı tetikledi. Mart ayında, savaşın başlamasından bu yana geçen ilk dört haftalık süreçte Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık’taki tüketiciler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artışla 206 bin 200 adet elektrikli araç satın aldı. İtalya’da ise elektrikli araç satışları yüzde 67 artarak 16 bin seviyesine ulaştı. Güney Kore’de elektrikli araç işlemleri iki katından fazla yükseldi.

Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi'nin Avrupa direktörü Peter Mock, "Mart ayı verileri, piyasa ve politika koşulları uyum sağladığında elektrifikasyona geçişin anlamlı bir hızda gerçekleşebileceğini gösteriyor. Son petrol fiyatı şokuyla bu durumun aynı döneme denk gelmesi dikkat çekici" dedi.

Bloomberg’in verilerine göre, mart ayında dünya genelinde tüketiciler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 1 milyon 100 bin elektrikli araç satın aldı. Ay içinde satılan yeni otomobil ve kamyonların yüzde 17’si tamamen bataryalı elektrikli araçlardan oluştu.

Dünyanın en büyük otomobil pazarları olan Çin ve ABD’de elektrikli araç işlemleri yavaşlarken, Avrupa, Avustralya ve Asya’nın bazı bölgelerindeki talep artışı bu düşüşleri fazlasıyla telafi etti.

Analistler, EV satışlarının canlandığı bölgelerde iki temel bileşene işaret ediyor: yüksek benzin fiyatları ve Çinli otomobil üreticilerinden gelen uygun fiyatlı yeni modeller. Nitekim, Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, Çin'in EV ve hibrit ihracatı mart ayında yeni bir rekora ulaştı ve geçen yıla göre yüzde 140 arttı.