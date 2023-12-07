İskandinav ülkeleri Tesla'ya kazan kaldırdı

İsveç'in önde gelen sendikası IF Metall, Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı, teknisyenleriyle toplu iş sözleşmesi yapmaya zorlamak amacıyla ekim ayında grev başlatmıştı.

Grevden herhagi bir sonuç alınamaması üzerine İsveç'te liman işçileri önceki gün Tesla otomobilleri gemilerden boşaltmayı reddetti. Ayrıca elektrikçiler, temizlik personeli, posta çalışanları ve İsveç'te araba parçaları üreten bir şirket de Tesla'ya hizmet vermeyeceklerini taahhüt etti.

Yaptırımları sertleştirecekler

Fellesforbundet'den yapılan açıklamada, Tesla'ya kararlı bir mesaj gönderme ve araçların Norveç'ten İsveç'e nakliyesini durdurmak için gerekli adımları atma niyetinde olduğu ifade edildi..

Fellesforbundet Başkanı Joern Eggum, "Toplu iş sözleşmesi müzakere etme yeteneği, istihdam sistemimizin temel bir yönüdür ve Tesla'nın bu sürecin dışında bırakılmasına tahammül edemeyiz" dedi.

Danimarka'daki 3F işçi sendikası İsveçli teknisyenlere desteklerini ifade ederek, Tesla tarafından üretilen ve İsveç'teki müşterilere yönelik araçların boşaltılması ya da nakliyesine katılmayacaklarını açıkladı.

Hem Norveç hem de Danimarka'daki sendikalar protestolarının sadece İsveç pazarında satılacak Tesla araçlarına yönelik olduğunu vurguladılar.

Norveçli sendikanın eylemlerinin 20 Aralık'ta başlaması planlanıyor.