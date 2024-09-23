İsrail, Türkiye'nin ambargosu sonrası otomobil ithalatını hangi ülkeden yapıyor?

İsrail'in Calcalist gazetesinde yer alan habere göre, şimdiye kadar İsrail'e yalnızca az sayıda Fas'ta üretilen otomobil ithal edildi. İthal ürünlerin hepsinin Renault grubundan (Renault ve Dacia) olduğu, ancak Peugeot 208'lerin önümüzdeki aylarda Kenitra'daki Stellantis fabrikalarından gelmesinin beklendiği belirtildi.

Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırganlığı nedeniyle İsrail'e ticaret ambargosu uygulamasının ardından aylar sonra İsrail'deki otomobil pazarı büyük bir arz sıkıntısı çekiyor ve bu durum İsrailli otomobil ithalatçılarının pazar ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında İsrail medyası, İsrail'deki otomobil ithalatçılarının Hyundai, Toyota, Renault ve Ford gibi mayıs ayından beri Türkiye'den gelmeyen ünlü markaların ciddi bir sıkıntısının yaşadığını yazdı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz yerel üretime ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak yeni ticaret alternatifleri bulmaya çalışacağına söz verdi.

Fas, Rabat'ın otomobil ihracatını iyileştirmeye çalışması ve toplumsal ve politik muhalefete rağmen Tel Aviv ile çeşitli ticaret anlaşmalarını sürdürmesiyle, İsrail için alternatif oldu.