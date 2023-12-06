İşte 2023'te satışları en çok artan ve azalan otomobil markaları

Aralık ayı itibarıyla Türkiye’de 11 aylık otomobil satışı tablosu netleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre; satışlar yüzde 66,23 arttı. 840 bin 925 adet araç satılırken tüm zamanların rekoru kırıldı.

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, rakamlara ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’de faaliyet gösteren 47 markadan 18’inin pazarın üstünde, 18’inin ise pazarın atlında büyüdüğünü, sadece üç markanın satışlarında düşüş yaşandığını yazdı.

Pazar büyümesi üstünde satış yapan markalar

Ford’un satışlarında yüzde 186,90, Peugeout’nun yüzde 164,75, Land Rober’un yüzde 131,20, Bentley’nin yüzde 128,57, Opel’in yüzde 128,18, Nissan’ın 122,69, Citroen’in yüzde 118,47, DS yüzde 113,92, Mini yüzde 99,06, Maserati yüzde 98,40, Porsche yüzde 92,61, Skoda yüzde 74,66, Subaru yüzde 72,43, Seat yüzde 71,95, Suzuki yüzde 67,68 artış yaşandı. Söz konusu markalar Türkiye’de pazar büyümesi üzerinde satış gerçekleştirdi.

Pazar büyümesinin altında satış yapan markalar

Pazar büyümesinin altında satış gerçekleştiren markalar ve oranları ise şöyle: Jeep yüzde 60,13, Audi yüzde 56,98, Lexus yüzde 52,92, Lamborghini yüzde 45,45, Renault yüzde 41,81, Volvo yüzde 40,82, Volswagen yüzde 40,20, Ssangyong yüzde 39,34, Fiat yüzde 66,23, Mercedes yüzde 34,28, BMW yüzde 30,50, Hyundai yüzde 23,49, Mazda yüzde 21,56, Jaguar yüzde 21,11, Toyota yüzde 15,59, Ferrari yüzde 15,00, Dacia yüzde 11,86, Kia yüzde 8,43.

Satışları en çok artan ve azalan markalar

Satışları en çok artan markalar sırasıyla yüzde 992,36 ile MG, yüzde 296,50 ile Alfa Romeo ve yüzde 250,91 ile Cupra oldu. Satışlarında düşüş gerçekleşen üç marka ise eksi yüzde 63,65 Mitsubishi, eksi yüzde 12,50 Aston Martin ve eksi yüzde 7,16 Honda olarak kayıtlara girdi. Tesla, Chery, BYD, Skywell gibi markalar Türkiye'ye yeni girdiği için geçen yıla göre bir değişim söz konusu değil.