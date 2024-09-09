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İTO'dan Togg açıklaması: ZEPS 2024 Fuarı'nda tanıtılacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Bosna Hersek'te düzenlenecek ZEPS 2024 Fuarı'nda yerli otomobil Togg'un ilk kez tanıtılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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İTO'dan Togg açıklaması: ZEPS 2024 Fuarı'nda tanıtılacak
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ZEPS fuar yetkililerine yaptığı yazılı açıklamada, Bosna Hersek'in Zenica kentinde 1-5 Ekim'de gerçekleşecek fuara partner ülke olarak katılacak Türkiye'nin önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Türkiye'nin fuara katılımının İTO üzerinden olduğunu aktaran Avdagiç, "İTO, 1893'ten bu yana uluslararası fuarlara katılım sağlıyor. Fuarların ticaret için önemli olduğunu düşünüyorum. Fuarlar yeni teknolojilerin tanınmasına, yeni pazarların açılmasına ve işbirliklerinin kurulmasına olanak sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, bu yıl 30. yılını kutlayacak ZEPS Fuarı'na katılımın önemine işaret ederek, "Hem yeni işbirlikleri geliştireceğiz hem de kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Bundan dolayı fuarın Türkiye için de önemi büyük" değerlendirmesini yaptı.

Togg Bosna Hersek'te ilk kez ZEPS Fuarı'nda tanıtılacak

Türkiye'nin Bosna Hersek'in ekonomik kalkınmasına her zaman destek verdiğini anımsatan Avdagiç, fuar sayesinde ikili ticaretin önemine vurgu yapılacağına inandığını kaydetti. Avdagiç, kurulacak Türkiye standında farklı sektörlerden birçok firmanın Türk ürünlerinin zenginliğini göstereceğini vurgulayarak, "Aynı zamanda yerli otomobil Togg da Bosna Hersek'te ilk kez ZEPS Fuarı'nda tanıtılacak" bilgisini verdi.

Avdagiç, Türkiye'nin farklı kentlerinden firmaların fuarda yer alacağını belirterek, "İTO'nun gücü İstanbul ve tarihi. İki kıtayı birbirine bağlayan bir kent. İTO'nun bir diğer gücü ise Bosna Hersek gibi ülkelerle geliştirdiğimiz verimli işbirliği." ifadelerini kullandı.

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