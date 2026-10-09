Jaguar’ın elektrikli modeli görücüye çıktı: Fiyatı da tasarımı da dikkat çekiyor

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Jaguar Land Rover, markanın yeni döneminin ilk modellerinden biri olan tamamen elektrikli Type 01’i kamuoyuna sundu. Dört kapılı Grand Tourer sınıfındaki otomobil, Jaguar’ın geçmişindeki ikonik modellerden izler taşıyan uzun kaputuyla dikkat çekiyor. Modelin tasarımında özellikle 1960’ların E-Type’ından esinlenen çizgiler öne çıkıyor. Type 01, Jaguar’ın lüks ve tamamen elektrikli bir marka olarak yeniden konumlandırılma planının önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

Yaklaşık 1.000 beygir güç üretiyor

Type 01’in elektrik motorları yaklaşık 1.000 beygirlik güç ortaya koyuyor. Otomobil, 0’dan 62 mile yani yaklaşık 100 kilometre hıza yalnızca 3,2 saniyede çıkabiliyor. Sabit yüksek otoyol hızında ise 320 mile kadar menzil sunuyor. Modelin Birleşik Krallık'taki başlangıç fiyatı 130 bin sterlin olarak açıklandı. ABD’deki başlangıç fiyatı ise 130 bin 500 dolar seviyesinde.

Radikal tasarım yeniden gündemde

Jaguar’ın yeni tasarım anlayışı daha önce de tartışmalara neden olmuştu. Marka, 2024 yılında Jaguar’ı lüks ve tamamen elektrikli bir üretici olarak yeniden konumlandıracağını açıklamış, bu dönüşümü renkli reklam kampanyaları ve pembe konsept otomobille duyurmuştu. Söz konusu yaklaşım basın ve sosyal medyada farklı tepkilerle karşılanmıştı. Type 01’in ortaya çıkmasıyla birlikte tasarım tartışması yeniden gündeme geldi.

Bazı otomobil meraklıları yeni modelin görünümünü eleştirirken, otomobil gazetecisi Steve Fowler ise Type 01’in etkileyici bir tasarıma sahip olduğunu belirtti.

Jaguar üç yeni elektrikli model planlıyor

Type 01, Jaguar'ın yeni dönemde hazırladığı üç elektrikli tasarımdan ilki olacak. Marka, 2024 ve 2025 yıllarında eski modellerinin üretimini sonlandırırken yeni elektrikli ürün gamına geçiş için kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci yürüttü. Bu kapsamda yeni modeller ve teknolojiler için 15 milyar sterlinlik yatırım planlandı.

Jaguar’ın önünde zorlu rekabet var

Yeni modelin, lüks elektrikli otomobil pazarında güçlü rakiplerle mücadele etmesi gerekecek. Porsche, Mercedes-AMG ve Denza gibi markaların yer aldığı segmentte Jaguar’ın hedefi, yüksek fiyatlı Type 01 için yeterli sayıda müşteri bulmak olacak.

Elektrikli otomobil uzmanı Ginny Buckley, modelin kendisine yönelik eleştirileri azaltabilecek nitelikte olduğunu belirtirken asıl sınavın müşterileri otomobili satın almaya ikna etmek olacağını ifade etti.

Markada yönetim değişiklikleri yaşandı

Jaguar’ın yeniden yapılanma sürecinde yönetim tarafında da önemli değişiklikler gerçekleşti. Markanın tasarım şefi Gerry McGovern görevinden ayrılırken, JLR yeniden markalama kampanyasının arkasındaki reklam ajansıyla da yollarını ayırdı. Şirket ayrıca yeni bir üst yöneticiyi göreve getirdi.

Type 01’in tanıtılmasıyla Jaguar, elektrikli ve lüks bir marka olarak yeni kimliğini pazarda kabul ettirmeye çalışacak.