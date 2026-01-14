Japon devi Honda, 43 yıllık logosunu değiştiriyor

Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markalarından Honda, köklü bir görsel değişime gitmeye hazırlanıyor. Japon üretici, 43 yıldır kullandığı logosunu yenileme kararı aldığını duyurdu.

Daha önce yalnızca konsept otomobillerde görülen yeni logo tasarımının, 2027 itibarıyla seri üretim araçlarda kullanılacağı açıklandı. Son yapılan değerlendirmelerle birlikte Honda, bu logonun yalnızca konsept ya da elektrikli araçlarla sınırlı kalmayarak tüm model ailesinde standart hale getirilmesine karar verdi.

Honda modelleri de aşamalı olarak yeni marka kimliğine geçecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre logo değişimi 2027 yılında kademeli şekilde uygulanacak. İlk aşamada elektrikli modeller ile büyük hacimli hibrit araçlar yeni logoyla yollara çıkacak. Sürecin devamında ise diğer Honda modelleri de aşamalı olarak yeni marka kimliğine geçecek.