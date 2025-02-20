Japon devi Honda'dan Türkiye kararı! Son viraja geldik

Şubat ayında yürürlüğe giren yeni vergilendirme düzenlemesi özellikle motosikletleri etkiledi. Bu değişiklik nedeniyle, 2025 itibarıyla ithal motosikletlerin fiyatlarında ciddi artışlar yaşanması bekleniyor. Bazı markalar yeni vergileri doğrudan satış fiyatlarına yansıtırken, bazıları ise stoklarında bulunan ve vergilendirme öncesinde gümrük işlemleri tamamlanmış modeller için kademeli fiyat artışı uyguluyor.

Türkiye'de üretim açıklaması

Özellikle scooter segmentinde Türkiye’de üretim yapan firmalar bu ithalat vergisinde bir miktar daha avantajlı hale gelirken, bu yeni kanun sonrası motosiklet sektörü de önemli bir yerli üretim atılımı olması beklentisi içerisindeydi. Habertürk'ün haberine göre Japon üretici Honda da 2025 yılına yeni model tanıtımlarıyla hızlı girerken, Türkiye’de üretim için de önemli bir açıklama geldi.

“Fizibilite çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz”

Markanın satış rakamlarıyla dikkatleri üzerine çeken modeli PCX’in 2025 model yılı Türkiye lansmanında gelen bir soru üzerine Türkiye’de üretim için fizibilite çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını belirten Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Motosiklet pazarının geldiği yer küçümsenecek bir yer değil. Bizim hedefimiz bu ülkede sağlıklı bir motosiklet pazarı oluşturabilmek. Bildiğiniz gibi Şubat 2025 itibarıyla yeni gümrük gözetim vergisi devreye alındı ve yüzde 400’e varan bir artış söz konusu. Biz de ithalatçı bir firma olarak Türkiye’de avantajlı bir konuma gelebilmek için üretim için fizibilite çalışmalarına bir süre önce başlamıştık. Hangi model hangi kapasiteyle üretilecek, önümüzdeki dönemde konuşacağız. Marka olarak, 100 birimlik işin 60 birimini planlamaya ayırıyoruz. Çok uzun sürmeyen bir süre içerisinde bu çalışmalar bitecek ve üretim için kararımızı verip, açıklayacağız. Bir veya iki ay içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlayıp resmi açıklamayı yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ege bölgesi tercih edilebilir

Japon devinin Türkiye'de üretim için hangi şehri tercih edebileceği konusunda resmi bir açıklama henüz gelmezken, kulislerde tıpkı Çinli otomobil devi BYD'de olduğu gibi Ege Bölgesinin tercih edilebileceği konuşuluyor. Bu aşamada hem lojistik hem de sanayileşme açısından önemli konumu sebebiyle Manisa veya İzmir'in tercih edilebileceği bize gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Satışlarda yüzde 15 gerileme bekleniyor

Vergilendirmede olan değişme sonrası motosiklet fiyatlarında artış yaşandığını ve bunun pazarı etkileyip etkilemeyeceği konusunda gelen bir soru üzerine, marka yetkilileri, "Pazarın çok büyük çoğunluğunun scooter olduğunu düşününce ve bunun büyük oranının da ithal olduğunu düşününce, pazar araştırmalarımız devam ediyor ancak yüzde 15-20 seviyesinde gerileme bekliyoruz Honda olarak... Ancak elbette kesin bir şey söylemek için erken. Motosiklete olan talepte bir gerileme söz konusu değil, talep her geçen gün artıyor ancak fiyat artışı sebepli düşüş yaşanmasını olası olarak görüyoruz pazarda" ifadelerini kullandı.