Japon devi Nissan 9 bin çalışanı ile yollarını ayırıyor!

Japon otomobil üreticisi Nissan Motor açıkladığı tasarruf önlemleri kapsamında 9 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Çin ve diğer büyük pazarlarda yaşadığı zorlukların ardından Nissan yıl içinde ikinci kez yıllık beklentileri aşağı yönde revize etti.

Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan açıkladığı tasarruf önlemleri kapsamında 9 bin çalışanı ile yollarını ayıracağını duyurdu. Otomobil devi, yıllık kâr beklentisini de ikinci kez düşürerek yüzde 70’e çekti. Nissan küresel üretim kapasitesini de yüzde 20 azaltacağını açıkladı.

Nissan: Acil önlemler alınıyor

Şirketten yapılan açıklamada "Ciddi bir durumla karşı karşıya olan Nissan, performansını tersine çevirmek ve daha yalın, daha dirençli bir işletme yaratmak için acil önlemler alıyor" denildi.

Nissan yıllık beklentisini aşağı yönde revize etti

Şirket, mali yıldaki net faaliyet kârı beklentisini 150 milyar yene (974.98 milyon dolar) düşürürken bu beklenti daha önce 500 milyar yendi. Temmuz-Eylül dönemi faaliyet kârı 32.9 milyar yenle geçen yılın aynı dönemindeki 208.1 milyar yene kıyasla yüzde 85 düştü. Nissan, ABD pazarındaki sorunlar nedeniyle bu yılın başlarında ilk çeyrek sonuçlarında kâr tahminini zaten düşürmüştü.

Üretim tahmini 3,2 milyon adede düşürüldü

Şirket tüm yıl için üretim tahminini 3,45 milyon adetten 3,2 milyon adede düşürdü. LSEG'in sekiz analistle yaptığı ankete göre ortalama beklenti 66.8 milyar yendi.