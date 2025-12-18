Japon devinden çılgın kampanya! Corolla modelinde otomobil fiyatına indirim yapıldı.

Japon otomotiv devi Toyota, Türkiye pazarında en çok tercih edilen modellerinden biri olan Corolla için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Şirket, belirli donanım ve motor seçeneklerinde geçerli olmak üzere Corolla modelinde 390 bin TL’ye varan indirim uyguladığını duyurdu. Söz konusu hamle, otomobil fiyatlarının yüksek seyrettiği bir dönemde tüketiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Yapılan indirimle birlikte Corolla’nın bazı versiyonları daha erişilebilir bir fiyat seviyesine inerken, kampanyanın sınırlı stoklarla geçerli olduğu belirtildi. Özellikle yakıt ekonomisi, dayanıklılığı ve ikinci el değerini korumasıyla bilinen Corolla, bu indirimle birlikte yeniden yoğun talep görmeye başladı.

390 BİN TL NET İNDİRİM

Öte yandan kampanyanın, bayilere ve donanım paketlerine göre farklılık gösterebileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, araç almayı düşünen tüketicilerin detaylı bilgi için yetkili Toyota bayileriyle iletişime geçmelerini öneriyor. Toyota Corolla’da uygulanan 390 bin TL’lik indirim, otomobil piyasasında son dönemin en dikkat çekici kampanyalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Toyota Corolla Sedan

İndirimsiz fiyat: ~2.308.000 TL (ortalama)

Kampanyalı/indirimli: 2.354.000 TL’den 2.180.500 TL’ye kadar indirimli hibrit fiyatlar (Corolla 1.8 Hybrid gibi)

Kampanya kapsamında 390.000 TL’ye varan indirim sunuluyor.

Toyota Corolla Hatchback Hybrid

İndirimsiz: ~2.282.500 TL

Kampanyalı: ~1.995.500 TL ve üzeri indirimli fiyatlar.

Toyota Corolla Cross Hybrid (SUV)

İndirimsiz: ~2.865.000 TL

Kampanyalı: ~2.435.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlar.

Toyota C-HR Hybrid (SUV)

İndirimsiz: ~2.213.000 TL

Kampanyalı: ~1.995.000 TL ve üzeri fiyat seçenekleri.

Toyota Yaris Hybrid (Hatchback)

İndirimsiz: ~1.962.000 TL

Kampanyalı: ~1.771.500 TL seviyeleri.

Toyota Yaris Cross Hybrid (SUV)

İndirimsiz: ~2.385.000 TL

Kampanyalı: ~2.098.500 TL seviyelerinde.

Diğer popüler modeller (tahmini/aralık)

Toyota Hilux Pickup: ~2.345.000 TL – 4.631.500 TL

Toyota RAV4 Hybrid: ~5.639.000 TL – 5.781.000 TL

Toyota Land Cruiser Prado: ~12.000.000 TL

NOT: Rakamlar bayilere göre değişiklik gösterebilir güncel fiyat listesi için bayinizle iletişime geçin.