Japon otomobil üreticileri ABD'ye ihracatta fiyat kırdı

Bloomberg’in haberine göre, Japon otomobil üreticileri, Trump'ın gümrük vergileri otomobilleri vururken şirketlerin rekabetçi kalabilmek için karlarından fedakârlık ettiklerinin bir işareti olarak ABD'ye ihraç edilen ürünlerin fiyatlarını rekor hızda düşürdü.

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) 10 Temmuz tarihli kurumsal mal fiyatları raporuna göre, haziran ayında Kuzey Amerika'ya sevk edilen araçların ihracat fiyat endeksi, 2016 yılına kadar olan kayıtlardaki en büyük düşüşle, bir önceki yıla göre yüzde 19,4 geriledi.

Veriler, Japon otomobil üreticilerinin, Trump'ın Nisan ayı başında yüzde 25 otomobil gümrük vergisi uygulamaya başlamasından sonra bile ABD'de rekabetçi kalabilmek için büyük bir fiyat artışından kaçınmaya çalıştığına dair işaretlere katkıda bulunuyor.

Subaru dahil Japon otomobil üreticileri bazı fiyat artışları açıklarken, Japonya'nın fiyatları çok fazla yükseltmeme stratejisi diğer verilerde de kendini gösterdi. ABD'ye yapılan sevkiyatların yaklaşık dörtte birini oluşturan otomobil ihracatı Mayıs ayında değer bazında yüzde 24,7 azalırken, hacim bazında sadece yüzde 3,9 azaldı.