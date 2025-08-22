Japon otomobil üreticileri fiyatlara tarife zammı yaptıkları iddialarını reddetti

Japonya'nın önde gelen otomobil üreticileri, Trump yönetimi tarafından uygulanan tarifeler nedeniyle ABD'deki fiyatları artırdıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

Tarife maliyetlerini tüketiciye yansıttıkları öne sürülmüştü

Bu açıklama, Nikkei gazetesinin Japon markaların tarife maliyetlerini Amerikan tüketicisine yansıtmaya başladığını öne süren haberinin ardından geldi.

Toyota, Honda ve Nissan'dan açıklamalar peş peşe geldi

Nikkei Asia'da yer alan haberin aksine, Toyota, Honda ve Nissan gibi büyük Japon otomobil şirketleri CNBC'ye yaptıkları açıklamalarda, ABD'deki fiyat artışlarının tarifelerle ilgili olmadığını belirtti.

Otomobil tarifeleri yüzde 15'e düşürüldü

Daha önce Nisan ayında otomobiller için yüzde 25 olarak uygulanan tarifeler, 22 Temmuz'da Trump yönetimiyle varılan anlaşma kapsamında yüzde 15'e düşürülmüştü.

"Tarife değil yıllık fiyat artışı yapıldı"

Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi Toyota, Temmuz ayındaki fiyat artışlarının tarifelere bir yanıt olmadığını, aksine çeşitli operasyonel maliyetlerdeki artışları yansıtan düzenli, yıllık bir fiyat artışı olduğunu ifade etti.

Şirket, 2025 yılının ilk çeyreğinde ABD tarifelerinin 450 milyar yen (3,03 milyar dolar) etkileyeceğini tahmin etmiş ve yılın tamamı için 1,4 trilyon yen olacağını öngörmüştü.

"Artış, ürün rekabetçiliğindeki ek özelliklerden kaynaklanıyor"

Honda ise, Amerikan Yapımı Endeksi'ndeki yüksek sıralaması sayesinde tarife maliyetlerini doğrudan ürünlerine yansıtmaktan kaçındığını, fiyat değişikliklerinin müşteri için değeri artıran ve ürün rekabetçiliğini yükselten ek özelliklerden kaynaklandığını belirtti.

"Tarife etkisini ABD'deki araçlarla dengeliyoruz"

Nissan da tarifeler nedeniyle fiyat artışı olmadığını ve tarifelerin etkisini dengelemek için ABD'deki tesislerinde üretilen araçları mümkün olduğunca kullandığını ekledi.