Japon otomotiv devi elektrikli araç üretimini erteliyor!

Japon otomobil üreticisi, 2027 yılında Indiana, Princeton'daki tesisinde üretime başlanması planlanan yeni elektrikli SUV üretimine 2028 yılında Kentucky, Georgetown'da başlayacak.

Grand Highlander'ın üretimini artıracak

Bu stratejik hamle, Toyota'nın yalnızca benzinli veya hibrit benzinli-elektrikli model olarak sunulan Grand Highlander'ın üretimini artırmasına olanak tanıyacak.

Elektrikli araç üretimindeki gecikme, Senatonun elektrikli araç alımlarında vergi indirimlerini sona erdiren yasa tasarısının ardından ABD'de elektrikli araç talebinde yaşanabilecek olası düşüşle de örtüşüyor.

Toyota'nın elektrikli satışları geride kaldı

ABD'deki EV satışlarındaki genel artışa rağmen, Toyota'nın tamamen elektrikli satışları 2024'te 30.000'den az ünite satarak geride kaldı ve bu durum hibrit benzinli-elektrikli satışlardaki artışla tezat oluşturdu. Grand Highlander özellikle popüler olduğunu kanıtladı; Toyota geçen ay 11.500'den fazla ünite sattı ve bayiler yalnızca üç günlük bir tedarik sağladı.

“Highlander, serideki en hızlı dönen ürün”

Bloomberg'in haberine göre, Toyota'nın ABD'deki marka satışlarından sorumlu başkanı David Christ, Grand Highlander'ın başarısını vurgulayarak, onu "serideki en hızlı dönen ürün" olarak nitelendirdi.

Şirket, 2027 ortasına kadar Georgetown fabrikasında üretilecek iki SUV dahil olmak üzere ABD pazarında yedi elektrikli araç sunmayı planlayarak elektrikli geleceğine olan bağlılığını sürdürüyor.

Toyota Motor, geçen ay Japonya hükümetinin ABD hükümetiyle yaptığı ticaret görüşmelerine yardımcı olmak amacıyla, ABD yapımı araçları Japonya'daki yerel bayi ağları aracılığıyla satmaya istekli olduğunu belirtmişti.