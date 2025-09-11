Japon otomotiv devi iflasın eşiğinde: 100 milyon Euro zarar etti

Almanya'da otomotiv tedarikçilerine ekonomik baskılar artıyor. Son olarak Japon otomotiv tedarikçisi Musashi iki fabrikasını kapatacak. Şirketin, Almanya'da bulunan Hannoversch Münden (Aşağı Saksonya) ve Leinefelde (Thüringen) tesisleri kapatma kararı ülkede gündem oldu.

Satılşar yüzde 40 düştü

Artı49'da bulunan haberde, Musashi’nin mali durumu son yıllarda dibi gördü. 2018 yılından beridir satılşar yüzde 40 düştü ve şirket son üç yıl içerisinde ortalama 100 milyon Euro zarar ettiğini açıkladı.

Musashi'nin Asyalı rakiplerinin aynı parçalar yüzde 25 daha düşük maliyetle üretmesi, şirketi zora soktu. Bu doğrultuda şirket bu durumu öne atarak Avrupa’daki dokuz, Almanya’daki altı tesisten ikisini kapatacak.