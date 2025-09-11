  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Japon otomotiv devi iflasın eşiğinde: 100 milyon Euro zarar etti
Takip Et

Japon otomotiv devi iflasın eşiğinde: 100 milyon Euro zarar etti

Japon otomotiv tedarikçisi Musashi iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Şirket, Almanya’daki iki fabrikasını kapatma hazırlıklarına başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japon otomotiv devi iflasın eşiğinde: 100 milyon Euro zarar etti
Takip Et

Almanya'da otomotiv tedarikçilerine ekonomik baskılar artıyor. Son olarak Japon otomotiv tedarikçisi Musashi iki fabrikasını kapatacak. Şirketin, Almanya'da bulunan Hannoversch Münden (Aşağı Saksonya) ve Leinefelde (Thüringen) tesisleri kapatma kararı ülkede gündem oldu.

Satılşar yüzde 40 düştü

Artı49'da bulunan haberde, Musashi’nin mali durumu son yıllarda dibi gördü. 2018 yılından beridir satılşar yüzde 40 düştü ve şirket son üç yıl içerisinde ortalama 100 milyon Euro zarar ettiğini açıkladı.

Musashi'nin Asyalı rakiplerinin aynı parçalar yüzde 25 daha düşük maliyetle üretmesi, şirketi zora soktu. Bu doğrultuda şirket bu durumu öne atarak Avrupa’daki dokuz, Almanya’daki altı tesisten ikisini kapatacak.

Ömer Çelik'ten MKYK toplantısı sonrası açıklama: CHP yönetimi kamuoyuna bir şeyler söylemeliÖmer Çelik'ten MKYK toplantısı sonrası açıklama: CHP yönetimi kamuoyuna bir şeyler söylemeliGündem

 

OPEC, ham petrol üretimini ağustosta günde 478 bin varil artırdıOPEC, ham petrol üretimini ağustosta günde 478 bin varil artırdıEkonomi

 

Otomotiv
TOGG Sedan T10F için ön sipariş başlıyor: Beklenen satış fiyatı açıklandı
TOGG Sedan T10F için ön sipariş başlıyor: Beklenen satış fiyatı açıklandı
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: Togg mutlaka halka arz olmalı
"Togg mutlaka halka arz olmalı"
Tesla Türkiye envanter listeleme tarihini açıkladı
Tesla Türkiye envanter listeleme tarihini açıkladı
Otomotiv devine siber saldırı! Fabrikalarda üretime ara verildi
Otomotiv devine siber saldırı! Fabrikalarda üretime ara verildi
Tofaş ve Stellantis araç üretim sözleşmesi imzaladı
Tofaş ve Stellantis araç üretim sözleşmesi imzaladı
Togg T10F lansmanı yapıldı: Türkiye ve Avrupa satış tarihi açıklandı
Togg T10F lansmanı yapıldı: Türkiye ve Avrupa satış tarihi açıklandı