Japon otomotiv devleri Nissan, Honda ve Mitsubishi birleşiyor!

Japon devleri Nissan, Honda ve Mitsubishi otomotiv sektörü için kritik bir adım attı. Markalar, ortak basın toplantısı düzenledi ve birleşme kararını duyurdu. Birleşme için görüşmelere başladıklarını duyuran markalar güçlerini tek çatı altında toplayacak bir marka ile küresel otomotiv endüstrisinde daha güçlü bir oyuncu olarak çıkmayı planlıyor.

Çatı şirketi kurulacak, 3 marka hissedar olacak

3 Japon devinin kararı tüm dünyaya duyurulurken şuan için henüz birleşmenin gerçekleşmediği belirtildi. Haziran 2025’e kadar çalışmaların sürdürüleceği bu müzakereler sonunda olumlu bulunursa anlaşma imzalanacağı belirtildi. Ayrıca Nissan’ın ortağı Mitsubishi’ye de bu yeni gruba katılma fırsatı sunuldu ve kararını 2025 sonuna kadar verebilecek. Neticesinde üç şirket de birleşmeyi isterse tek bir çatı şirketi kurularak üç şirket de eşit hissedar olarak ortağı olacak.

Çatı marka dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisi olacak

Birleşme sonrası kurulacak holding şirketi, yıllık 8 milyonun üzerinde araç satışıyla Toyota ve Volkswagen’in ardından dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisi konumuna ulaşacak. Shiftdelete’ın haberine göre, hem Honda hem de Nissan’ın ana şirketi olarak Tokyo Borsası’nda listelenen bir holding şirketi kurulacak. Şirketin hisseleri 2026 yılında borsada işlem görmeye başlayacak. Ayrıca birleşen grubun 30 trilyon yen (191,4 milyar dolar) gelir ve 3 trilyon yen üzerinde işletme karı potansiyeli olduğu söylendi.

"Elektrikli araç ve yazılım geliştirmede etkili bir işbirliği sağlanacak"

Bu birleşme özellikle elektrikli araçlar ve yazılım geliştirme alanında daha etkili bir iş birliği yaratacak. Elektrikli araç pazarında Tesla ve BYD gibi güçlü rakiplere karşı rekabet edebilmek için şirketler kaynaklarını ve teknolojilerini birleştirecek. Ayrıca Mitsubishi Motors’un sahip olduğu teknolojiler de bu ittifaka dahil edilecek.

Tokyo Borsası’nda işlem görecek holding şirketi altında birleşecek

Birleşme sonrası Honda ve Nissan, Tokyo Borsası’nda işlem görecek bir holding şirketi altında birleşecek. Yeni yapıdaki yönetim kurulunun çoğunluğu, daha büyük bir şirket olan Honda tarafından belirlenecek. Ancak, her iki markanın da bağımsız kimliklerini koruyacakları ve kendi müşteri kitlelerine hitap etmeye devam edecekleri açıklandı.

Honda Ceo'su: Mevcut iş birliği modeli yeterli değil

Honda CEO’su Toshihiro Mibe, birleşmenin elektrikli araçlar ve otonom sürüş gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesinde iki şirkete önemli bir avantaj sağlayacağını ifade etti. Mibe, mevcut iş birliği modelinin yeterli olmadığını belirterek iş entegrasyonunun şirketlere büyük bir rekabet gücü kazandıracağını vurguladı. Yeni yapının yıllık 30 trilyon yen (191,4 milyar dolar) gelir ve 3 trilyon yen (19,1 milyar dolar) üzerinde faaliyet kârı elde etme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Nissan: Birleşme bir “teslimiyet” değil

Nissan’ın CEO’su Makoto Uchida bu birleşmenin Nissan’ın yeniden yapılanma sürecini tamamlamasına bağlı olduğunu söyledi. Uchida, birleşmenin bir “teslimiyet” olmadığını aksine gelecekteki büyüme ve rekabet gücünü artırma adına bir stratejik hamle olduğunu ifade etti.