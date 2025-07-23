Japonya'da otomotiv hisseleri ABD ile yapılan ticaret anlaşmasıyla yükseldi
Japonya'da otomotiv hisseleri gümrük vergilerinin düşürüldüğü haberinin ardından yükselişe geçti.
Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’nın ABD’nin otomobil vergilerini mevcut yüzde 25 seviyesinden yüzde 15’e düşürdüğünü açıklamasının ardından Japon otomobil üreticilerinin hisseleri yükselişe geçti.
Honda hisseleri yüzde 8’den fazla artarken, Toyota hisseleri yaklaşık yüzde 12 yükseldi. Nissan hisseleri yüzde 8’in üzerine çıkarken, Mazda Motor hisseleri yüzde 17’den fazla değer kazandı. Mitsubishi Motors ise yüzde 13’ün üzerinde sıçrama yaşadı.
Açıklamanın ardından Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai’nin hisseleri de yüzde 6’nın üzerinde yükseldi. Kia hisseleri ise yüzde 0,2 artış gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce 26 Mart’ta yaptığı açıklamayla, tüm ithal araçlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulandığını duyurmuştu. Bu karar 2 Nisan’da yürürlüğe girmişti.
Gümrük verilerine göre, 2024 yılında Japonya’nın ABD’ye yaptığı otomobil ihracatı, toplam ihracatının yüzde 28,3’ünü oluşturuyordu.