Kalıp sektöründe küçük ölçekli firmalar kapanıyor, büyükler küçülmeye gidiyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Otomotiv ana ve yan sanayine üretim yapan kalıp sektörü derin bir krizden geçiyor. Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) Yönetim Kurulu Başkanı Şahan Eçin, sektörün küçülmeye başladığını ve küçük ölçekli firmalarda kapanma sinyallerinin geldiğini açıkladı. “Son yılların en zor dönemini yaşıyoruz” diyen Eçin, bu gidişatın durdurulamaması durumunda daha büyük kayıpların kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. Küçük kalıp imalatçılarında kapanmaların başladığını, malzeme tedarikçileri cephesinde de benzer sorunların yaşandığını belirten Eçin, “Orta ve büyük ölçekli firmalarda şu an küçülme eğilimi var. Üçüncü çeyrek verileri geldiğinde daha net konuşabileceğiz” dedi.

Sektörün en büyük sorunlarından biri ise Çinli üreticilerin agresif fiyat politikaları. Çin’in düşük faiz ve enflasyon avantajıyla uluslararası pazarda çok daha rekabetçi olduğunu vurgulayan Eçin, “Onlara ne zaman e-posta atarsak atalım anında yanıt geliyor. Düşük maliyet, hızlı dönüş ve kaliteli üretimle rekabet edebilmek imkansıza yakın hâle geldi” ifadelerini kullandı. Türkiye’de ise işçilik maliyetlerinin son yıllarda ciddi biçimde arttığını dile getiren Eçin, “2019’dan bu yana asgari ücret 6 kat arttı. Saatlik işçilik maliyetimiz Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin üzerine çıktı. Çinli üreticiler haftada 6 gün, 11 saat mesai yapıyor. Bu rekabet ortamında kalıcı olmak için kalıpları hem kaliteli, hem hızlı, hem de düşük maliyetle üretmek zorundayız” diye konuştu.

Yeni projeler umut ışığı olabilir

Tüm zorluklara rağmen yeni projelerin sektöre kısa vadede can suyu olabileceğini belirten Eçin, Stellantis’in K9 projesine dikkat çekti. Bursa’da Fiat, Peugeot, Citroen ve Opel markalarının aynı hatta üretileceğini söyleyen Eçin, “Yeni Doblo’nun Türkiye’de üretilmesi için resmi karar bekleniyor. Karar gelirse iç piyasa biraz nefes alabilir” dedi. Toyota Corolla için de yeni üretim söylentilerinin olduğunu aktaran Eçin, “Bu projeler hayata geçerse 2020-2023 arasındaki yoğunluğu tekrar yakalayabiliriz” diye ekledi. Eçin, sektörün ayakta kalabilmesi için katma değerli üretimin şart olduğunu belirterek, “Bu bir tercih değil, zorunluluk. Sektörün yeni düzene ayak uydurabilmesi için yapay zekâ, otomasyon ve elektrikli araç teknolojileri gibi alanlara yönelmesi gerekiyor. Aksi takdirde küçülme ve ardından kapanma kaçınılmaz. UKUB olarak firmalarımızın yeni projelere dahil olabilmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte üyelerimizin de aktif rol alması çok önemli” çağrısında bulundu.