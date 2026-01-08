Karsan AI, Las Vegas’taki CES 2026’da dünyaya tanıtıldı

Deniz GÜLDAĞ / LAS VEGAS

“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla dünyada toplu taşımanın dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, yeni nesil ürünleriyle global arenanın en büyük fuar ve tanıtım organizasyonlarında yer alarak sektörün ve tüketicinin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda dünyanın alanında en büyük fuarları arasında yer alan Consumer Electronics Show (Tüketici Elektroniği Fuarı - CES) 2026’ya katılan Karsan, teknoloji dünyasının en son yeniliklerini ve trendlerini sergilemek için bir platform sağlayan fuarda, Karsan AI (Autonomous Intelligence) vizyonunu dünyaya tanıttı.

Elektrikli mobiliteden akıllı mobiliteye!

Karsan, ilk kez 1967 yılında düzenlenen ve her yıl ocak ayında ABD’nin Las Vegas’taki Nevada eyaletinde Consumer Electronics Association tarafından düzenlenen CES 2026’ya, global ölçekte mobilitenin geleceğini şekillendiren bir teknoloji markası olarak katılım sağladı. Karsan için otonom vizyonunu, sahada kanıtlanmış teknolojik yetkinliğini ve küresel mobilite yaklaşımını dünyaya aktardığı stratejik bir platform olan fuar, yenilikçi Karsan AI (Autonomous Intelligence) vizyonunun dünya tanıtımına da ev sahipliği yaptı.

Karsan AI, Karsan’ın “Electric Evolution” yolculuğunda geldiği noktayı bir adım ileri taşıyarak, akıllı mobilite çağını temsil eden bütünsel bir yaklaşımı ifade ediyor. Karsan AI’nin şirketin Electric Evolution yolculuğunun bir sonraki adımı temsil ettiğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Biz buna Karsan Autonomous Intelligence (Karsan Otonom Zekası) diyoruz. Karsan AI, algılayan, anlık karar veren ve sürekli öğrenen bir mobilite zekâsı olarak konumlanıyor. Gelecek yalnızca elektrikli değil, aynı zamanda akıllı" dedi.

Karsan’ın global marka yolculuğunda teknolojik bir hareket!

Karsan’ın, CES 2026’da, otonom alandaki gerçek saha deneyimlerini, teknolojik birikimini ve vizyonunu küresel teknoloji ekosistemine aktardığını vurgulayan Okan Baş, şöyle devam etti: “Bu yaklaşım, fuara katılımımızı bir fuar aktivitesinin ötesine taşıyor, global marka olma yolunda güçlü ve stratejik bir teknoloji hamlesine dönüştürüyor. CES 2026 ile, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere, Karsan AI ile mobiliteye yaklaşım felsefemizi aktarmış olduk. Zaten Karsan markalı elektrikli ve otonom araçlarımız; ABD, Kanada gibi Kuzey Amerika pazarlarından Japonya’ya ve Avrupa’nın birçok ülkesinde hayatın merkezinde yer alıyor.”

Gerçek saha deneyimiyle şekillenen otonom liderliği!

Otonom mobiliteye olan ilginin son yıllarda belirgin şekilde hızlandığını belirten Okan Baş, şunları söyledi: “Otonom toplu ulaşım artık bir hayal değil. Bugün Karsan’ın Seviye 4 Autonomous e-ATAK modeli gerçek hayatta, gerçek yolcularla, gerçek trafik koşullarında çalışan bir çözüm. 2021–2024 arasındaki ilk üç yıllık dönemde Avrupa ve ABD’de toplam 7 otonom projeyi hayata geçirdik. Michigan’da açık trafikte ilk yolcularımızı taşıdık; Norveç’in Stavanger kentinde ise tünellerden geçen, biletli yolcu taşıyan dünyanın ilk otonom otobüsüne imza attık. 2025 yılı içinde, 7 farklı Avrupa ülkesinde 9 yeni otonom projeye imza attık. Bugün 160 bin kilometrenin üzerinde otonom sürüş deneyimine sahibiz.”

Autonomous e-JEST: Ailenin yeni üyesi!

Autonomous e-JEST’i Karsan AI yolculuğunun önemli bir adımı olarak değerlendiren Okan Baş, şöyle devam etti: “Autonomous e-ATAK ile elde ettiğimiz dört yıllık saha tecrübesini, e-JEST ile birleştirdik. Autonomous e-JEST’i Ekim ayında Busworld’de, Kasım ayında ise Kuzey Amerika’da tanıttık. Kuzey Amerika’dan aldığımız ilk 10 adetlik sipariş de bu yaklaşımın pazarda karşılık bulduğunu gösteriyor. Avrupa’da Autonomous e-ATAK, Kuzey Amerika’da ise daha kompakt ve esnek çözümler için Autonomous e-JEST ile ilerliyoruz.”

Sürücüsüz toplu taşıma artık bugünün gündemi!

Otonom toplu taşımadaki nihai hedefe de değinen Okan Baş, “Dünya genelinde sürücü bulma zorlukları ve artan operasyonel maliyetler, şehirleri otonom çözümlere yönlendiriyor. Hedefimiz, regülasyonların gelişimine paralel olarak, güvenlik sürücüsünün tamamen ortadan kalktığı gerçek sürücüsüz toplu taşıma sistemlerini hayata geçirmek. Karsan AI vizyonu tam olarak bu geleceği temsil ediyor" diye konuştu.

Karsan Hakkında: Türk otomotiv sanayinde 60 yılı geride bırakan Karsan, Bursa Hasanağa’daki fabrikasında yılda tek vardiyada yaklaşık 20 bin araç üretebilecek yapıya sahiptir. Karsan, Ar-Ge'den üretime, pazarlamadan satış ve satış sonrası faaliyetlere kadar otomotiv değer zincirinin tamamını yönetmektedir. 2018 yılında e-JEST’i, 2019 yılında e-ATAK’ı geliştiren marka, 2021 yılında Seviye 4 sürücüsüz Autonomous e-ATAK modelini hayata geçirmiştir. 6 metreden 18 metreye kadar uzanan tamamen elektrikli ürün gamı sunan Avrupa’daki ilk ve tek marka konumundadır.