Karsan, ILO ve Borçelik’ten kız öğrencilerin istihdamına yönelik iş birliği

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Yeni nesil toplu ulaşım çözümleriyle faaliyet gösteren Karsan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Borçelik Teknik Akademi ile kız öğrencilerin sanayi sektöründe istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje, Bursa’daki Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrikli Araçlar Laboratuvarı’nda öğrenim gören 12’nci sınıf kız öğrencilerini kapsıyor. Şubat 2026’da başlayıp Haziran 2026’da tamamlanacak eğitim ve gelişim programı kapsamında öğrencilerin teknik becerilerinin yanı sıra özgüven, liderlik ve iş yaşamına hazırlık yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Karsan CEO’su Okan Baş, proje ile eşitlikçi ve kapsayıcı üretim kültürünü eğitim alanına taşıdıklarını belirterek, kız öğrencilerin iş hayatına daha güçlü bir başlangıç yapmasını desteklediklerini söyledi. ILO Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan ise iş birliğinin, kadınların teknik alanlara erişimini artırarak daha adil ve verimli bir çalışma yaşamına katkı sunduğunu ifade etti. Borçelik Teknik Akademi’nin katkısıyla yürütülecek programda; iş sağlığı ve güvenliği, sürdürülebilirlik, kalite yönetimi, kişisel gelişim ve mentorluk başlıklarında eğitimler verilecek.