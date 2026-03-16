Karsan, stratejik pazarlarla dünya markası olma yolunda

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Elektrikli toplu ulaşım alanında büyümesini sürdüren Karsan, Avrupa’da ilk 7 üretici arasına girerken Romanya’da pazar lideri, İtalya’da ise ikinci sıraya yükseldi. Karsan CEO’su Okan Baş, şirketin artık yeni bir evreye geçtiğini belirterek, Almanya başta olmak üzere yeni pazarlara giriş ve otonom teknolojilerle Karsan’ı küresel bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Elektrifikasyonla başlayan dönüşüm sürecinin Karsan için yeni bir büyüme dönemini başlattığını ifade eden Baş, “Klasik bir otomotiv üreticisi olmaktan mobilite teknolojileri şirketine dönüşüyoruz. Elektrifikasyon artık bizim için bir vizyon değil, güçlü bir yetkinlik haline geldi” dedi.

Elektrikli toplu ulaşımda 400 milyon kilometreyi aştı

Karsan’ın elektrikli araç yolculuğu 2019 yılında 66 adet satışla başladı. Şirket, 2025 yılı itibarıyla satışlarını yaklaşık 10 kat artırarak 624 adede çıkardı. Bu satışların 555 adedi ihracattan geldi. Bugün Karsan’ın elektrikli araçları 3 kıtada, 27 ülkede toplam 2 bin 130 adetlik filoyla faaliyet gösteriyor. Şirket, elektrikli toplu ulaşımda 400 milyon kilometreyi aşan bir operasyonel deneyime ulaştı.

Avrupa pazarı Karsan’ın büyümesinde en kritik rolü oynuyor. Elektrikli şehir içi otobüs pazarının geçen yıl yüzde 39 büyüyerek 8 bin 275 adede ulaştığını belirten Okan Baş, bu büyümenin şirket için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Avrupa’da pazar payının yüzde 5 seviyesine ulaştığını söyleyen Baş, Karsan’ın bu oranla kıtada ilk 7 üretici arasına girdiğini ve hedeflerinin ilk 5’e yükselmek olduğunu belirtti. Karsan bazı Avrupa ülkelerinde güçlü bir konuma ulaşmış durumda. Romanya’da yüzde 35’e yakın pazar payıyla lider konumda bulunan şirket, Hırvatistan’da yüzde 50 paya sahip. İtalya’da yüzde 12,5 pazar payıyla ikinci sırada yer alan Karsan, Bulgaristan’da ikinci, Portekiz ve Fransa’da üçüncü, Polonya ve İsviçre’de ise dördüncü sırada bulunuyor.

Almanya ile yeni dönem başlayacak

Baş, Avrupa’da henüz bulunmadıkları bazı pazarlara da girmeyi planladıklarını belirterek, “Hollanda, İsveç, Norveç ve Almanya gibi ülkelerde henüz yokuz. Önümüzdeki dönemde bu pazarlarda yapılanmamızı başlatacağız” dedi. Karsan için Avrupa’daki en önemli hedef pazarlardan biri Almanya. Baş, Almanya’nın toplu ulaşımda hem teknolojik hem de regülasyon açısından belirleyici bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Almanya’da varlık yaratmak Avrupa’daki en zor ama en kritik adımlardan biri. Bu pazara giriş için hazırlık yapıyoruz. Bu pazara girdikten sonra her şey çok farklı olacak” diye konuştu. Baş, şirketin uzun vadeli hedefini ise şu sözlerle özetledi: “Karsan’ın nihai hedefi bir dünya markası olmak. Avrupa’da güçlü bir marka haline geldik. Kuzey Amerika ve Japonya’da da büyüdüğümüzde küresel bir oyuncu haline geleceğiz.”

2021’de otonom çalışmalarına başlayan Karsan ilk üç yılda 7 proje gerçekleştirirken, sadece 2025 yılında Avrupa’dan 9 yeni proje talebi aldı. Bu projelerin 5’i devreye alındı, 4’ünün ise hazırlıkları sürüyor. Baş, otonom toplu ulaşımın önündeki en büyük motivasyonun işletme maliyetleri ve sürücü eksikliği olduğunu belirterek, özellikle Avrupa’da operatörlerin bu alana yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Şirketin otonom stratejisinde bir sonraki adım güvenlik sürücüsünü araç içinden kaldırmak. Karsan ayrıca 2027 yılının ilk yarısında otonom araçlar için Avrupa tip onayını almayı hedefliyor.

ABD’ye girdi, Japonya radarda

Karsan otonom araçlarını yalnızca Avrupa için değil, farklı pazarlarda da konumlandırıyor. Otonom e-JEST modeli özellikle ABD pazarı için geliştiriliyor. Şirket bu model için ilk siparişini aldı ve 10 araç üretimine başladı. Araçların 2026 yılında ABD’de düzenlenecek Dünya Kupası sırasında Atlanta’da servis amaçlı kullanılacağı açıklandı. Japonya pazarı da Karsan’ın radarında bulunuyor. Şirket burada 6 metrelik e-JEST modeliyla faaliyet gösteriyor. Baş, Japonya’nın dünyanın en zor otomotiv pazarlarından biri olduğunu belirterek, bu pazarda yavaş ancak istikrarlı bir ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Okan Baş, uzun süre elektrikli otobüs satışlarını ağırlıklı olarak Avrupa’da gerçekleştiren Karsan'ın 2025 yılıyla birlikte Türkiye’de de satışlarının başladığını söyledi. Geçen yıl Türkiye’de üç şehirde açılan elektrikli otobüs ihalelerini kazanan şirket, Mersin, Gaziantep ve Kahramanmaraş’a araç teslim etti. Böylece Karsan Türkiye’de ilk kez büyük elektrikli otobüs satışını gerçekleştirmiş oldu. Şirketin Türkiye’deki toplam elektrikli araç sayısı 140’a ulaştı.

Karsan 2025 yılında finansal olarak da büyümesini sürdürdü. Şirketin toplam cirosu Euro bazında yüzde 10’dan fazla artarak 330 milyon Euro'ya çıktı. Elektrikli araç cirosu ise yüzde 37 artışla 220 milyon Euro'ya ulaştı. Elektrikli araçların toplam ciro içindeki payı yüzde 54’ten yüzde 67’ye yükseldi. İhracat geliri ise 197 milyon Euro'ya çıktı. Şirketin faaliyet kârlılığında da önemli bir artış yaşandı. EBITDA 54 milyon Euroya yükselirken EBITDA marjı yüzde 16 seviyesine çıktı.

2026 hedefi; 700 elektrikli araç

Karsan 2026 yılı için büyüme hedeflerini koruyor. Şirket bu yıl yaklaşık 700 elektrikli araç satmayı planlıyor. 2026 üretim planının yüzde 65’i şimdiden kesinleşmiş siparişlerle dolmuş durumda. Bu kapsamda 450 araç için üretim süreci başladı. Şirket aynı zamanda ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. 2026’nın sonunda yeni bir modelin tanıtılması planlanıyor. Bunun yanı sıra üç farklı modelde de yenileme yapılacak. 2026 yılı için 350 milyon Euro ciro hedefi belirleyen Karsan, yaklaşık 40 milyon Euro yatırım yapmayı planlıyor.

Geçen yıl 51 bin adet Megane üretti

Renault markası için Megane modelini ürettiklerini hatırlatan Baş, “Geçen sene yaklaşık 51 bin adet Megane ürettik. 3 vardiya tam kapasite çalışır vaziyette tabii ürünün başarısıyla beraber. Ürün, Türkiye'de 10 senedir başarılı. Renault Megane’nın böyle başarılı olması da tabii bizim adetlerimize de yansıyor. Çok önemli bir proje, çünkü bir taraftan dediğim gibi bize otomobil üretme yeteneğini kazandırdı” dedi. Karsan, farklı markalarla da otomobil üretimi için görüşüyor.