Kasım 2025 Cupra fiyat listesi: Formentor, Leon, Terramar ve Born Güncel Fiyatlar

Kasım 2025 Cupra fiyat listesi açıklandı. Bu ay genel bir zam yapılmadı; ancak Leon’un daha uygun paketlerinin satıştan kalkmasıyla başlangıç fiyatı 305.000 TL arttı. İşte Kasım ayı itibariyle güncel Cupra fiyat listesi…

Okan Güleş
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cupra, Kasım 2025 fiyat listesini açıkladı. Bu ay liste genelinde zam yok; ancak Leon’un daha uygun paketlerinin satıştan kalkması nedeniyle başlangıç fiyatı 305.000 TL artmış durumda.

Peki güncel Cupra fiyatları ne kadar? Formentor, Leon, Terramar ve Born güncel fiyatlarını sizler için derledik.

Kasım 2025 Cupra fiyat listesi: Formentor, Leon, Terramar ve Born Güncel Fiyatlar - Resim : 1

CUPRA ARABA FİYATLARI - KASIM 2025 GÜNCEL

-Yeni Leon: Ekim başlangıç 2.681.000 TL → Kasım başlangıç 2.986.000 TL

- Yeni Formentor: Ekim başlangıç 2.571.000 TL → Kasım başlangıç 2.571.000 TL

- Terramar: Ekim başlangıç 2.901.000 TL → Kasım başlangıç 2.901.000 TL

- Born: Ekim başlangıç 2.186.568 TL → Kasım başlangıç 2.186.568 TL

Kasım 2025 Cupra fiyat listesi: Formentor, Leon, Terramar ve Born Güncel Fiyatlar - Resim : 2

YENİ TERRAMAR FİYAT LİSTESİ - KASIM 2025 GÜNCEL

- 1.5 eTSI 150 HP, Hibrit: Impulse, Otomatik — 2.901.000 TL

- 1.5 eTSI 150 HP, Hibrit: Supreme, Otomatik — 3.556.000 TL

- 1.5 eTSI 150 HP, Hibrit: VZ-Line, Otomatik — 4.126.000 TL

Kasım 2025 Cupra fiyat listesi: Formentor, Leon, Terramar ve Born Güncel Fiyatlar - Resim : 3

BORN FİYATLARI GÜNCEL - 2025 KASIM

- 150 kW (204 PS), Elektrikli: -, Otomatik — 2.186.568 TL

