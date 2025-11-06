Kasım 2025 Cupra fiyat listesi: Formentor, Leon, Terramar ve Born Güncel Fiyatlar

Cupra, Kasım 2025 fiyat listesini açıkladı. Bu ay liste genelinde zam yok; ancak Leon’un daha uygun paketlerinin satıştan kalkması nedeniyle başlangıç fiyatı 305.000 TL artmış durumda.

Peki güncel Cupra fiyatları ne kadar? Formentor, Leon, Terramar ve Born güncel fiyatlarını sizler için derledik.

CUPRA ARABA FİYATLARI - KASIM 2025 GÜNCEL

-Yeni Leon: Ekim başlangıç 2.681.000 TL → Kasım başlangıç 2.986.000 TL

- Yeni Formentor: Ekim başlangıç 2.571.000 TL → Kasım başlangıç 2.571.000 TL

- Terramar: Ekim başlangıç 2.901.000 TL → Kasım başlangıç 2.901.000 TL

- Born: Ekim başlangıç 2.186.568 TL → Kasım başlangıç 2.186.568 TL

YENİ TERRAMAR FİYAT LİSTESİ - KASIM 2025 GÜNCEL

- 1.5 eTSI 150 HP, Hibrit: Impulse, Otomatik — 2.901.000 TL

- 1.5 eTSI 150 HP, Hibrit: Supreme, Otomatik — 3.556.000 TL

- 1.5 eTSI 150 HP, Hibrit: VZ-Line, Otomatik — 4.126.000 TL

BORN FİYATLARI GÜNCEL - 2025 KASIM

- 150 kW (204 PS), Elektrikli: -, Otomatik — 2.186.568 TL