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Kia, 6 binden fazla aracını geri çağırdı

Otomobil devi Kia, kaza anında yaralanma riskini artırabilecek bir emniyet kemeri arızası sebebiyle 6 binden fazla aracını geri çağırdı.

Haber Merkezi
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Kia, 6 binden fazla aracını geri çağırdı
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Güney Kore merkezli otomobil şirketi Kia, kaza anında yaralanma riskini artırabilecek bir emniyet kemeri arızası nedeniyle 6 binden fazla aracını geri çağırdı.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan duyuruya göre, geri çağırma potansiyel olarak 6 bin 264 adet 2027 Kia Telluride ve Kia Telluride Hybrid modelini kapsıyor.

Etkilenen araçlar arasında 24 Mart - 12 Mayıs 2026 tarihleri ​​arasında üretilen 4 bin 367 Telluride Hybrid modeli ve 24 Mart - 10 Mayıs 2026 tarihleri ​​arasında üretilen 1897 benzinli Telluride modeli yer alıyor.

Geri çağırma notunda "Kullanılabilir olmayan bir yolcu emniyet kemeri, çarpışma durumunda emniyet kemeri takmayan sürücünün yaralanma riskini artırır" denildi.

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