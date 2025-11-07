Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor (2025)? Binek otomobil için kış lastiği zorunlu mu? soruları araç sahiplerinin gündeminde. Özellikle ticari aracı olan ve iş yapanlar özellikle konuyu yakından takip ediyor. Trafikte vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için uygulanan kış lastiği uygulamasının başlama tarifi araştırılıyor.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR (2025)?

Türkiye’de kış koşullarına hazırlık kapsamında uygulanan kış lastiği zorunluluğu için 2025 – 2026 dönemi yeni bir takvimle hayata geçiyor:

Uygulama süresi 15 Nisan 2026 tarihine kadar sürecek.

Yeni düzenleme ile önceki “1 Aralık – 1 Nisan” aralığına kıyasla uygulama süresi dört aydan beş aya çıkarılmış oldu.

Zorunluluk başta şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için geçerli; hususi araç sahiplerine ise uygulama kaydı yok fakat güvenlik açısından kış lastiği kullanımı şiddetle tavsiye ediliyor.

BİNEK OTOMOBİL İÇİN KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Türkiye'de kış lastiği uygulaması, her yıl 1 Aralık ile bir sonraki yılın 1 Nisan tarihleri arasında dört aylık bir dönemi kapsıyor. Ancak, bu zorunluluk kapsamı araç türüne göre farklılık gösteriyor ve binek otomobil sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Mevcut yasal düzenlemeye göre, yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmaktadır ve bu kurala uymayan ticari araç sürücülerine idari para cezası uygulanır. Bu zorunluluk, şehirlerarası karayollarında seyreden tüm ticari araçları kapsamaktadır.

Ancak, hususi kullanıma ait binek otomobiller için ülke genelinde geçerli ve genel bir yasal zorunluluk şu an için bulunmamaktadır. Yani, özel araç sahipleri için 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takma mecburiyeti yoktur.

Fakat bazı illerde, özellikle kış şartlarının ağır geçtiği veya kar yağışı ile buzlanmanın yoğun olduğu bölgelerde, o ilin Valilikleri hava koşullarına bağlı olarak binek araçlar dahil tüm araçlar için kış lastiği kullanımını zorunlu hale getirebilir. Bu nedenle, seyahat edilecek veya ikamet edilen ilin yerel duyurularını takip etmek büyük önem taşır.