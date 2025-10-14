  1. Ekonomim
  Kış öncesi araç bakımı masrafları azaltıyor
Kış öncesi araç bakımı masrafları azaltıyor

Ustalar, kış öncesi araç bakımlarının önemine dikkat çekiyor; motor arızalarının tamir maliyeti 150 bin TL'ye ulaşabiliyor.

Kış öncesi araç bakımı masrafları azaltıyor
Binek otomobillerdeki büyük masrafların önüne geçmek düzenli bakımla mümkün olabiliyor. Uzmanlar, düzenli bakım yapılan araçların daha az arızalandığını ifade ederken, bakımsız kullanılan araçlarda ise büyük masraflar meydana gelebiliyor. Samsun’da sanayide oto tamiri işiyle uğraşan ustalar kış bakımının önemine değinerek, bakım yapılmayan araçlarda motor arızası yaşanabileceğine dikkat çekti.

"Motorun ömrünü uzatmak için de kış bakımı şart"

Yıllardır sanayide oto tamir ve bakımı yapan usta Adem Bodur, "Kış bakımı çok önemli bir konu. Aracın hem yakıt tüketimini hem de ömrünü etkiler. Motorun ömrünü uzatmak için de kış bakımı şart. Bakımlı araçların kış bakımı kolay ancak bakımsız arabaların kış bakımları zahmetli. Bakımsız araçların motorlarında aşınma meydana gelebilir. Kış bakım masrafları araca göre değişse de 5-6 bin TL civarında yapılabilir. Bu bakım yapılmazsa çok büyük masraflar da ortaya çıkabilir. Bugün bir motor arızası 100-150 bin TL’ye kadar çıkabilir. Bir nevi kış bakımı yaptırılarak 140 bin TL güvence altına alınabilir" dedi.

Kış öncesi araç bakımı masrafları azaltıyor - Resim : 1"Kışın kar lastiğinin kullanılmaması kaporta zararlarını meydana getiriyor"

Antifrizin motor için çok önemli olduğunu ve yaz-kış demeden her mevsim kullanılmasının çok önemli olduğunu dile getiren usta Murat Küçük ise, "Bakımsız araçlar motor arızasına kadar hasar alabilir. Hortum patlar, tekleme yapar ve birçok sorun meydana gelebilir. Şu anda biz 7-10 bin TL arasında tam bakım yapıyoruz. Bir motor tamiri ise 100-150 bin TL arasında değişiyor. Kışın kar lastiğinin kullanılmaması kaporta zararlarını meydana getiriyor. Yağ bakımı düzgün yapılmadıysa o da sıkıntı oluşturuyor. Antifriz kullanımı da çok önemli. Aracın aktarma bağlantılarında kesinlikle pas olmaması gerekiyor. Radyatörde pas olmaması gerekiyor. Pas olursa ve antifriz kullanılmazsa radyatör patlayabilir. Yaz aylarında antifriz kullanmama gibi bir alışkanlık var. Tamamen yanlış bir uygulama. Yaz-kış araçlarda antifriz kesinlikle olmalı" diye konuştu.

