Kredi faizleri zorluyor! İkinci el otomobilde senet dönemi başladı

Son yıllarda yaşanan araç fiyatlarındaki hızlı artış ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) taşıt kredilerindeki vade ve tutar sınırlamaları, tüketiciyi farklı finansman yöntemlerine yönlendirdi.

Alıcılar finansman şirketleri ve kredi kartına yöneldi

Özellikle 2023’ün ikinci yarısından itibaren krediye erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle senetli sistemler, faizsiz tasarruf finansman şirketleri ve kredi kartı ile taksitlendirme gibi alternatif çözümlerle telafi edilmeye çalışılıyor.

Sektörden dolandırıcılık uyarısı geldi

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, senetli araç alımında tüketicilerin referansı olan, kurumsal şirketleri tercih etmesi gerektiğini ve bu satış sisteminde dolandırıcılık riskinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti.

Senette patlama yaşanıyor

2025 yılı itibarıyla senetli sistemlerin kullanımında ciddi bir artış yaşanıyor. Ancak sektör temsilcileri, bu yöntemde güvenilir ve geçmişi sağlam firmalarla çalışılması gerektiği konusunda uyarıyor. Muhammed Ali Karakaş, referanslı kurumsal firmalar yerine kayıt dışı veya sorunlu yapılarla yapılan anlaşmaların, tüketiciyi ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya bırakabileceği belirtti.

10 araçtan 2’si kredi kartı 1’i senetle satılıyor

Otomerkezi.net’in yaptığı araştırmalara göre Türkiye’de şu anda satılan her 10 otomobilden 2’si kredi kartı, 1’i senet, 1’i tasarruf finansman şirketi fonlaması, 1’i taşıt kredisi, geri kalan yarısı ise nakitle işlem görüyor. Diğer taraftan kayıt dışı satışların önüne geçmek amacıyla faturalı ve garantili bir şekilde satış yapmak isteyen şirketler, taşıt kredisindeki düşük peşinat ve vade sınırlamalarından ciddi anlamda etkileniyor.

Sektör kredi şartlarının gevşetilmesi çağrısında bulundu

O Karakaş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Mevcut BDDK düzenlemeleri, özellikle yüksek fiyatlı araçlarda finansmana erişimi ciddi ölçüde zorlaştırıyor. Tüketici tarafında olduğu kadar satıcı tarafında da bu sınırlamaların kaldırılması yönünde büyük bir beklenti var. Minimum araç kasko değerinin yüzde 70’ine kadar finansman imkânı ve 36-48 ay vadeler sektörün nefes almasını sağlayacaktır. Aksi halde senetli sistemler ve kayıt dışı yolların payı daha da artar, bu da hem tüketici hem sektör açısından riskleri büyütür.”

Enflasyon ve faiz baskısı alternatifleri zorunlu kılıyor

Artan enflasyon ve yüksek faiz oranları, tüketiciyi hayallerindeki araca ulaşmak için daha yaratıcı çözümler aramaya yönlendiriyor. Önümüzdeki dönemde, kayıt dışı yöntemlerin ve güvenilir olmayan firmaların piyasada daha fazla yer edinmemesi adına, finansmana erişim koşullarının iyileştirilmesi kritik önem taşıyor.