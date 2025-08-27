Kritik hata tespit edildi! Ford yüz binlerce aracını geri çağırıyor

Ford, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan duyuruya göre, 355 bin 656 aracını güvenlik sorunu nedeniyle geri çağıracağını duyurdu.

Geri çağırma kamyonetleri etkiliyor

Bu geniş kapsamlı geri çağırma, özellikle 2025 ve 2026 model yılındaki F-150, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD ve F-550 SD serisi kamyonetleri etkiliyor.

Sürüş güvenliğinde risk uyarısı yapıldı

NHTSA'dan yapılan açıklamaya göre, etkilenen araçların gösterge paneli ekranı, "uyarı ışıkları veya araç hızı gibi kritik bilgileri" göstermede başarısız oluyor. Bu durumun sürüş güvenliğini riske atabileceği belirtildi.

Sürücüler bilgilendirilecek

Araç sahipleri 2 Eylül'den itibaren bilgilendirilmeye başlanacak ve sorun, ücretsiz yazılım güncellemesiyle giderilecek.