Küresel elektrikli araç satışları arttı, Avrupa'da ise düştü

Çin'deki rekor satışların etkisine dikkat çeken pazar araştırma şirketi Rho Motion, tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçların küresel satışlarının ağustos ayında yüzde 20 arttığını duyurdu.

Yayınlanan rapora göre, Avrupa'da tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçların satışında ise yüzde 33'lük düşüş görüldü. Bu oran Ocak 2023'ten bu yana en zayıf ayı temsil ediyor.

Rho Motion, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de bu yılki satışların geçen yıla göre üçte bir oranında artarak 10,5 milyon araca yükselmesini bekliyor. Avrupa'daki satışlar için beklenti ise geçen yılki 3,1 milyon adetle aynı seviyede olacağı yönünde.

Elektrikli araçlara talep azaldı

Veri yöneticisi Charles Lester, elektrikli otomobillere olan talebin birkaç yıl boyunca önemli ölçüde arttıktan sonra son aylarda, tüketicilerin daha uygun fiyatlı modelleri beklemesi veya hibrit alternatifleri tercih etmesi nedeniyle soğuduğunu ve birçok otomobil üreticisinin elektrifikasyon planlarını küçültmesine yol açtığını söyledi.

Rapora göre tüm dünyada tamamen elektrikli ve plug-in hibrit satışları 1,47 milyon adedi gördü. Rho Motion verilerine göre, Çin'deki satışlar ağustos ayında yüzde 42 artarak bir milyonun üzerinde rekor bir seviyeye ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da satışlar yüzde 8 artarak 0,16 milyon adede ulaştı. Rho Motion, Avrupa'da yılbaşından bu yana satışların yüzde 4 düştüğünü ve Almanya'da sübvansiyonların kesilmesinin ardından yüzde 23'lük bir düşüş yaşandığını belirtti.