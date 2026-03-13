Küresel elektrikli araç satışları şubatta yüzde 11 geriledi

Küresel elektrikli araç (EV) pazarı, şubat ayında bir önceki yıla göre %11 oranında bir düşüş yaşadı. Danışmanlık firması Benchmark Mineral Intelligence (BMI) tarafından paylaşılan verilere göre, dünya genelindeki tescil sayıları üst üste ikinci ayda da azalarak 1 milyon seviyesinin biraz üzerinde gerçekleşti. Bu rakam, 2024 yılının aynı döneminden bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en büyük EV pazarı olan Çin'de şubat ayında yeni batarya elektrikli ve plug-in hibrit araç kayıtları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 azalarak 500.000 aracın altına indi. Çin Otomobil Üreticileri Derneği de söz konusu dönemde genel araç satışlarında yüzde 34'lük düşüş kaydedildiğini açıkladı. Hükümetin araç takas teşviklerini kesmesi ve EV alımlarına tanınan vergi muafiyetinin geçen yıl sonunda sona ermesi, talebi olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında gösteriliyor. BMI veri yöneticisi Charles Lester, "Tüketiciler fiyata son derece duyarlı" dedi.

Kuzey Amerika pazarı yüzde 35 küçüldü

Kuzey Amerika pazarı yüzde 35 küçülerek 90.000'in altında EV satışına geriledi ve beş ay üst üste düşüş kaydetti. ABD'deki EV vergi kredi programının geçen yıl Eylül ayında sona ermesi ve Trump yönetiminin CO2 emisyon standartlarını daha da gevşetme önerileri, bu düşüşün arkasındaki temel etkenler olarak öne çıkıyor. Trump'ın politikaları ve küresel EV talebindeki yavaşlama, ABD pazarına en fazla maruz kalan üreticileri toplamda 70 milyar doları aşan değer düşüklüğü karşılığı ayırmak zorunda bıraktı.

Avrupa ise emisyon hedeflerinden geri adım atmasına karşın Şubat'ta yüzde 21 büyüme kaydetti. Dünyanın geri kalanında EV kayıtları yüzde 78 artarak 180.000'i aştı.