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Küresel elektrikli araç satışları yine rekor kırdı

Pazar araştırma firması Rho Motion'ın verilerine göre, tamamen elektrikli ve plug-in hibrid araçların küresel satışları Kasım ayında üst üste yedinci ay artarak yıllık yüzde 32'lik bir sıçrama ile art arda üçüncü rekor seviyeye ulaştı.

Haber Merkezi
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Küresel elektrikli araç satışları yine rekor kırdı
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Çin, ay içindeki toplam elektrikli araç satışlarının neredeyse yüzde 70'ini oluşturarak satış büyümesine öncülük etmeye devam ederken, Avrupa'daki kayıtlar marjinal bir düşüş gösterdi.

İster tamamen elektrikli ister plug-in hibrit olsun, elektrikli araçların küresel satışları kasım ayında yüzde 32,3 artışla 1,83 milyona ulaştı.

Çin'deki satışlar yüzde 50 artışla 1,27 milyon araç oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da elektrikli araç satışları yüzde 16,8 artışla 0,17 milyon olurken, Avrupa'da satışlar yıllık bazda hafif bir düşüşle ancak ekim ayına göre yüzde 7,7 artışla 0,28 milyon oldu. Dünyanın geri kalanında ise satışlar Kasım 2023'e göre yatay seyretti.

Rho Motion veri yöneticisi Charles Lester Reuters'e verdiği demeçte, "Çin kesinlikle beklentiler doğrultusunda" dedi ve hükümet teşviklerinin elektrikli araç satışlarını daha da artırdığını ekledi.

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