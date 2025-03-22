Lamborghini gaza bastı: Satışlar ve gelir rekor kırdı!

Lüks ve spor araba deyince akla ilk gelen markalardan Lamborghini, 2024 yılında rekor satışlarla birlikte rekor gelir elde etti.

İtalyan spor otomobil üreticisi, 2024’te 3,09 milyar Euro (3,4 milyar dolar) gelir elde ederek ilk kez 3 milyar Euro barajını aştı. Şirketin satışları geçen yıl yüzde 5,7 artarak 10 bin 687 adede yükseldi. En çok satılan model ise Urus Crossover oldu.

Hem geliri hem kârı arttı

Lamborghini, 2023 yılına kıyasla yüzde 16,2 gelir artışı sağlarken, faaliyet geliri de yüzde 15,5 artışla 835 milyon Euroya (906 milyon dolar) ulaştı. Şirketin sattığı araçların yarısından fazlası 5 bin 662 adet ile Urus oldu. Huracán modeli 3 bin 609 adet, yeni süperspor modeli Revuelto ise bin 406 adet satıldı. Lamborghini ayrıca 10 Aventador sattı, ancak bu modelin üretimi hibrit halefine yer açmak için sona erdi.

Hibrit motorlara geçiş

Lamborghini, rekor gelirini tamamen hibrit motorlara geçiş sürecinde elde etti. Şirket, V12 motorlu Revuelto’yu 2023’te tanıttı ve ardından hibrit Urus modelini piyasaya sürdü. Hibrit Urus, 2026’ya kadar tamamen tükendi. Huracán’ın yerine geçen, çift turbo V8 motorlu Temerario ise geçen yılın ağustos ayında tanıtıldı.

Trump’ın gümrük vergileri satışları tehdit ediyor

Lamborghini CEO’su Stephan Winkelmann, şirketin üç büyük pazarda da büyüme kaydettiğini belirtti. Ancak Reuters’a konuşan Winkelmann, ABD’nin önerdiği yeni gümrük tarifelerinin satışları olumsuz etkileyebileceğini kabul etti.

İlk elektrikli modele hazırlanıyor

Şirket, ilk tamamen elektrikli modelini seriye eklemeye hazırlanıyor. Lanzador konseptiyle ön gösterimi yapılan bu modelin 2029’da piyasaya sürülmesi planlanıyor. CEO Winkelmann, elektrikli Lamborghini’nin Temerario kadar yüksek satış rakamlarına ulaşacağını öngörüyor. Eğer marka, müşterileri lüks elektrikli otomobil segmentinde kendi modelini tercih etmeye ikna edebilirse, satışlarını daha da artırabilir.